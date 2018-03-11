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11.03.2018
Салiдарнасць
Родственники погибшего шахтера: «Угробили две жизни со своими экспериментами»

Гендиректор «Беларуськалия» в эфире телеканала ОНТ заявил, что смерть шахтеров наступила мгновенно, и пообещал помочь семьям погибших.

Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам Ивана Головатого, предприятие возьмет на себя все расходы по организации похорон, выплатит компенсацию и будет в дальнейшем оказывать поддержку семьям горняков.

В ночь с субботы на воскресенье на Третьем рудоуправлении «Беларуськалия» из-под завала освобожден самоходный вагон, за которым были обнаружены тела шахтеров.

Погибли машинист горных выемочных машин Максим Иванов, 1973 года рождения, и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков, 1985 года рождения.

У Максима Иванова осталась жена и две дочери, у Дмитрия Валькова — жена и сын.

Завал произошел 9 марта на подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления, где произошел внезапный выброс соли и газа.

— Они находились под той рудой, которая была выброшена из кровли, и находились рядом с оборудованием. То есть, как ни прискорбно, смерть наступила мгновенно, в доли секунды, когда произошло обрушение кровли, — заявил Иван Головатый.

Администрация предприятия заявила, что на «Беларуськалии» подобных происшествий не было около 20 лет.

Родственники погибшего в шахте Дмитрия Валькова, которые также работают на предприятии, говорят, что на «Беларуськалии» есть проблемы с техникой безопасности. Они оценивают ее на «пять баллов по десятибалльной шкале».

— Что самое обидное, после сообщения о смерти — перемен никаких. Угробили две жизни со своими экспериментами, — приводит TUT.BY слова родственников.

Как сообщалось ранее, панель, на которой работали Максим и Дмитрий, экспериментальная.

— Это была экспериментальная ходка. Рациональное предложение для улучшения производства. Когда-то здесь уже велись горные работы, и вот спустя годы, туда снова вернулись. Порода там обваливалась, поэтому для безопасности придумали специальные крепежи.

Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ (ст. 303 Уголовного кодекса).

 
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