«С одной стороны будут стоять проевропейские активисты, с другой — московские агитаторы, поющие «лезе ў трусы рука»

Новый этап войны за умы белорусов — российский журналист о клипе Галыгина.

К 8 Марта группа «Ленинград» вместе с комиком Вадимом Галыгиным записала пьесу и сняла видео на белорусском языке. В пьесе две сюжетные линии. В первой — рубенсовская Венера из агрогородка, изнывая от страсти, ждет в гости своего худосочного Гефеста, роль которого исполняет Галыгин. Гефест, как и положено богу кузнечного дела, позабыв о весне, напивается с коллегами в тракторном гараже. Во второй — женский хор, переполненный теми же страстями, что и Венера, оказывает дирижеру знаки внимания.

К концу пьесы, устав от ожидания и не владея собой, Венера сбрасывает с себя одежды и хватает со стола массивный огурец. Женский хор, опустив бархатные кулисы, окружает дирижера и стаскивает с него пиджак и брюки.

Пьеса, в общем, смешная и добрая, в духе жизнерадостных зарисовок Боккаччо о любовных похождениях тосканских крестьян. Проблема, что это внезапное обращение к братскому народу случилось за две недели до празднования дня независимости Беларуси.

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На 25 марта в Минске запланирован праздничный концерт в честь столетия БНР. В ближайшие две недели видео Ленинграда посмотрят несколько миллионов человек. В первую очередь, конечно, белорусов: когда еще российские звезды такой величины перейдут на белорусский язык? За последние тридцать лет это единственный случай. Можно не сомневаться: когда 25 марта гражданские активисты со сцены будут произносить пламенные речи о независимости своей страны, в смартфонах будет звучать пьеса Ленинграда. И на сцене, и в смартфоне будет звучать один язык, но разница между ними будет колоссальной.

Белорусский язык гражданских активистов — это язык политической нации; язык горожан, требующих независимости, гражданских свобод и права влиять на судьбу своей страны.

Когда в свое время чехи избавились от опеки Австро-Венгерской империи, они демонстративно вернулись к языку предков, отбрасывая немецкий, на котором говорили австрийские чиновники. Каждое слово на чешском тогда звучало с накалом и жаром «Марсельезы». Точно так же звучал финский язык на митингах в Хельсинки, когда финны — жертвы двух империй, шведской и российской — с боем уходили от России.

Белорусский язык группы «Ленинград» и комика Галыгина — это аполитичный колониальный язык.

Он как бы вне политики, против буржуазных ценностей и независимости от метрополии. Да, это тот самый белорусский язык. Такой же, как и у гражданских активистов, но без их освободительного жара, без политических требований. В нем нет протеста против подчиненного положения и ассимиляции. Нет требования расстаться с восточным соседом и вернуться в Европу. На таком языке говорят лоялисты: люди, которые и впрямь сожалеют о том, что их язык и идентичность исчезают, растворяясь в языке и идентичности метрополии. Иногда они, чтобы заглушить ностальгию, читают книги на родном языке, жарят драники и слушают «Песняров». Но вступать в политическую борьбу они не будут и это их принципиальная позиция.

Как пишет историк Елена Маркова, язык «Ленинграда» и Галыгина возник не сегодня. За ним стоит советская белорусизация двадцатых годов, суть которой сводилась к тому, чтобы дать белорусам их язык, пока они не взяли его сами.

Москва, наблюдая за печальной судьбой Австро-Венгрии, решили пойти навстречу националистам, и в итоге на свет появилось уникальное явление: колония, говорящая на своем языке, со своим пантеоном писателей и поэтов, сохраняющая при этом верность метрополии. Ссылаясь на Маркову, мы можем легко себе представить Вадима Галыгина и группу «Ленинград» году эдак в двадцать пятом в составе ударной агитационной бригады из Москвы, весело, «по-народному» — с музыкой, танцами и сальными шутками — убеждающих полоцкую молодежь вступать в комсомол. Убеждающих на белорусском языке, стараясь перехватить инициативу у активистов БНР с их европейским путем и либеральными ценностями.

Собственно, 25 марта, на День Воли, мы будем свидетелем продолжения этой битвы за умы, которая длится вот уже сто лет.

С одной стороны будут стоять проевропейские гражданские активисты, чьи лозунги в общем никак не изменились за истекшее время. С другой стороны будут стоять знатные московские агитаторы и один коллаборационист, поющие про «лезе ў трусы рука». Неизвестно, кто в итоге окажется убедительней. Однако, уже одно то, что борьба длится сто лет, то есть пятое поколение подряд, говорит нам о том, что исход до сих пор не ясен.

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