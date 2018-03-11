Пьяный актер Ефремов в Самаре обругал матом зрителей

«Современник» начал выяснять обстоятельства инцидента с актером театра Михаилом Ефремовым, который пришел пьяным на гастрольный спектакль «Не становись чужим» в Самаре.

Как сообщает МИА «Россия сегодня», зрители жаловались, что начало представления 7 марта задержали из-за опоздания Ефремова на 35 минут. На сцене актер появился сильно пьяным, путал слова и говорил так тихо, что его не могли расслышать. Когда его попросили говорить громче, Ефремов обругал матом зрителей и всю Самару.

Билеты на спектакль стояли от четырех до семи тысяч рублей.

Среди зрителей был временно исполняющий обязанности регионального министра культуры Сергей Филиппов, который назвал поведение Ефремова «безобразной выходкой».

— Надеюсь, что руководство «Современника» найдет способ извиниться перед самарской публикой», — написал в своем Фейсбуке Филиппов, подчеркнув, что его министерство не имеет отношения к спектаклю.

— Чтобы принять взвешенное решение, необходимо в том, что случилось на гастролях, разобраться как следует, а не пользоваться сообщениями в соцсетях и слухами, — заявил директор театра Игорь Попов.

Сам Ефремов утверждает, что был трезв во время выступления.

— Дело в том, что это (драматург Гарольд) Пинтер. Эта пьеса очень сложная. Так получилось, что в Самаре не очень догнали. Я не считаю, что это критика, я считаю, что это зависть, — объяснил реакцию зрителей Ефремов.

Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову 54 года. С 2009 по 2014 годы он был ведущим телепередачи «Жди меня», в 2012-2013 годах участвовал в проектах телеканала «Дождь» «Гражданин поэт» и «Господин хороший».