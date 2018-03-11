Путин: «Мой пресс-секретарь несет иногда такую пургу»

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда «несет такую пургу».

Расшифровку интервью опубликовали в субботу, 10 марта, на сайте Кремля.

— У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил? — сказал Путин, отвечая на просьбу прокомментировать слова его специального представителя по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских.

— Я понятия не имею, что он сказал, ну вы у него спросите. Вы думаете, что я должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации либо правительства, что ли? У меня своя работа, — добавил Путин.