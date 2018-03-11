Латынина: «Госдума превратилась в гарем Путина»

Известная колумнистка высказалась о депутате Слуцком, который домогался журналисток.

По мнению Юлии Латыниной, «лапанье Слуцкого не заслуживает уголовного преследования по той простой причине, что если мы лапанье будем наказывать уголовно, то последствия будут хуже преступления».

– Но кроме уголовщины есть еще такая вещь как публичный позор, – рассуждает журналистка в авторской программе «Код доступа» на «Эхе Москвы». – Потому что знаете, что самое прекрасное в этой истории? На мой взгляд, самое прекрасное в этой истории – это полное отсутствии у партии «Единая Россия» того, что называется, sex appeal. Потому что ну во что превратилась Государственная дума? В гарем Путина. А какие дама может испытывать чувства к евнуху из гарема? Ну, какой у него sex appeal? Слуцкий, он же у нас председатель комитета Государственной думы по международным делам. Вот, видимо, он возомнил себя Кевином Спейси.

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Если не видели такой сериал американский «Карточный домик», то там есть местный американский воротила, который потом становится президентом в результате своих интриг, и начинается это всё с того, что молодая журналистка предлагает этому политическому воротиле сама себя. Он ее старше на 30 лет, он грузный, он некрасивый, но он для нее гигантский sex appeal. Потому что она хочет карьеры, а у него есть эксклюзивная информация: он может помочь ей, она ему.

Но наши парламентарии, увы, не Кевины Спейси. Господину Слуцкому, в общем-то, нечего предложить молодой журналистке. Не считать, же эксклюзивом утверждение типа, что опять эти американцы на нас злоумышляют.

Вот, на мой взгляд, это самое трагичное во всей этой истории – что этим потным боровам нечего предложить молодым девочкам.

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