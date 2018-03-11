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Спорт
11.03.2018
Трибуна
Белорус-чемпион мира в боксе: «Я шел за мечтой 20 лет»

Кирилл Релих победил кубинца Бартелеми и завладел поясом WBA.

В 2006-м Сергей Ляхович впервые в истории Беларуси завоевал титул чемпиона мира в боксе, победив Леймона Брюстера. Хотя первая же защита завершилась для белоруса бесславно – избиение от Шэннона Бриггса в 12-м раунде помнят многие.

После Ляховича в белорусском боксе практически ничего яркого не случалось. Пока россияне и украинцы регулярно радовали болельщиков новыми победами, белорусы дотянуться до титула не могли. Но это неприятное ожидание прервалось в ночь с субботы на воскресенье.

Белорус Кирилл Релих (22-2, 19 KO) – чемпион мира WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В одном из главных событий вечера бокса в Сан-Антонио Релих по очкам победил кубинца Рансеса Бартелеми – 117-110, 118-110, 118-110. На протяжении всего боя белорус был активнее соперника и активно обрабатывал ударами голову и корпус кубинца. Об активности Релиха свидетельствует хотя бы статистика ударов: 249 из 1237, выброшенных белорусом, против 137 из 494 от кубинца. В седьмом раунде судьи наказали Бартелеми снятием балла за удары ниже пояса. Это поражение стало для Рансеса первым в профессиональном боксе (26-1, 13 КО).

К слову, это был уже второй бой между Релихом и Бартелеми. Впервые белорус и кубинец встретились в мае прошлого года. Тогда по очкам победил Рансес, однако оценки судей вызвали немало споров – эксперты считали, что бой был закончиться вничью. В реванше уже сильнее был Релих.

Это была не первая попытка белоруса завоевать титул. Осенью 2016 года Релих встречался с британцем Рикки Бернсом и проиграл единогласным решением судей. Бернс потерял пояс в следующем бою, проиграв намибийцу Джулиусу Индонго. А затем сам Индонго в объединительном бою проиграл американцу Теренсу Кроуфорду. Однако Кроуфорд решил подняться в более тяжелую весовую категорию, оставив титул WBA вакантным. Новым владельцем стал Кирилл Релих.

– Перед прошлым боем я не был готов, – сказал после победы Релих. – Тогда у меня не было надлежащей подготовки, но сейчас с новыми тренерами я подошел к поединку в гораздо лучшей форме. Я счастлив. Я шел за мечтой 20 лет. Я много работал – и теперь этот титул мой. По сравнению с последним боем мы поправили мой джеб. Команда соперника рассчитывала, что у меня закончится бензин, как в прошлом поединке, но этого не произошло. На этот раз мы готовились как чемпионы.

Рансес Бартелеми мог стать первым кубинцем, который стал чемпионом в трех весовых категориях, но после боя ему оставалось лишь сожалеть об упущенной возможности.

– Мое сердце разбито, потому что я рассчитывал на этот титул. Я должен признать поражение – Релих заслужил победу. Но я вернусь, – сказал кубинец.

Еще до боя с Бартелеми Релих говорил, что планирует в следующем бою объединить пояса с IBF. Сразу после поединка белоруса с Бартелеми чемпион IBF Сергей Липинец проиграл американцу Майки Гарсии.

 
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