В ресторане, где обедали бывший офицер ГРУ с дочкой, найдены следы отравившего их вещества

Следы нервно-паралитического вещества, использованного для отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, были обнаружены в ресторане Zizzi, где отец и дочь обедали в день отравления.

По данным BBC, следы вещества были найдены в Zizzi во время криминалистической экспертизы. У полиции пока нет информации о том, что кто-либо из людей, обедавших в ресторане одновременно со Скрипалями, мог быть связан с отравляющем веществом или мог пострадать от него.

Сейчас ресторан Zizzi закрыт для посещения и опечатан. Также полиция перекрыла доступ к скамейке, на которой были найдены Скрипали, пабу «Мельница», который они посещали, дому Сергея Скрипаля в Солсбери, а также кладбищу, где похоронены жена и сын бывшего офицера ГРУ.

Над расследованием дела работают более 250 полицейских. Они собрали около двухсот улик и нашли около 240 свидетелей, пишет BBC.

Бывший российский разведчик, осужденный за госизмену, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре английского города Солсбери 4 марта. Их нашли через два часа после того, как отец и дочь пообедали в ресторане Zizzi.

Скрипали находятся в коме. По данным полиции, их пытались убить с помощь нервно-паралитического вещества. Что это было за вещество, полиция пока не разглашает. По данным Reuters, следствие рассматривает версию о причастности России к отравлению как одну из приоритетных.

Шесть версий отравления Сергея Скрипаля