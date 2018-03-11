Си Цзиньпину разрешили руководить страной дольше двух сроков

Китайские народные представители одобрили поправки в Конституцию, которые убирают ограничение в два срока для председателя КНР. Одновременно они поддержали создание нового антикоррупционного суперведомства

Председатель КНР Си Цзиньпин Фото Flickr / Rudin Group

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) почти единогласно согласились с предложением изменить Конституцию, удалив из нее слова об ограничении работы председателя КНР двумя сроками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на South China Morning Post.

Действующий председатель Си Цзиньпин руководит Китаем с 2013 года и согласно старой Конституции должен был оставить этот пост в 2023 году. Предложение об изменении основного закона внес Центральный комитет Компартии Китая (ЦК КПК).

Собрание проголосовало за изменение Конституции почти в полном составе: 2958 голосов «за», два «против», трое воздержались, один бюллетень был признан недействительным.

Кроме того, депутаты поддержали создание нового надзорного органа — Государственного комитета по надзору, который станет антикоррупционным суперведомством. У нового органа будет право задерживать подозреваемых без предъявления официальных обвинений на срок до шести месяцев.

«Генсек партии считает себя незаменимым, он думает, что без него все развалится»

Объяснений резонансному решению, по мнению профессора-китаиста Александра Лукина, может быть два. Одно — простое. Генсек партии считает себя незаменимым, он думает, что без него все развалится. У Си Цзиньнина есть, безусловно, чувство миссии. Он считает, что обязан исправить ситуацию в стране, где, по его убеждению, еще далеко до победы над коррупцией.

Например, Си много раз уже говорил, что именно из-за коррупции КПК сталкивается с трудностями. Он напоминал, что опять же из-за коррупции Гоминьдан проиграл гражданскую войну. Дескать, мы не должны идти путем Гоминьдана и терять доверие общества. Поэтому надо усилить борьбу с коррупцией и восстановить дух Коммунистической партии — через самопожертвование, служение Родине и прочие официально пропагандируемые коммунистические идеалы. Это все прямо вытекает из высказываний Си. Сейчас вот, например, пропагандируется Яньанский период. Коммунисты тогда сидели в пещерах, были молодыми и бедными.

И второе объяснение: китайские руководители считают необходимым довести до конца реформы, которые начал Си Цзиньпин. Положенных 10 лет ему не хватит. Вот такой парадокс: выстроенная при коммунистах система, когда руководители правят по десять лет, довела экономику до нынешнего критического состояния, когда нужно предпринимать срочные реформаторские шаги и приходится правление лидера делать бессрочным.

Как отметил профессор Александр Лукин в интервью newtimes.ru , коррупция пронизала все общество Китая.

— Были дикие случаи, например, когда арестовали члена Политбюро, отвечавшего за силовые структуры. У него нашли теневую империю на $ 14 млрд.

Коммунистическая партия теряет доверие общества. Это прямо не говорится, но подразумевается. Меры по борьбе с коррупцией и, я бы сказал, с «духом наживы» очень заметны. Вплоть до таких вещей — ограничивают количество еды за государственный счет. Нельзя, например, в обед за государственный счет пить вино. Если попадаются люди, которые тратят слишком много средств из государственных фондов, их фотографируют, снимки выкладывают в интернет и увольняют. Другой пример: в Китае любой человек может на телефон получать сообщения из комиссии по дисциплине ЦК, по сути, центра по борьбе с коррупцией: кого посадили, против кого какое открыли дело.

Арестовывают, снимают с работы тысячи людей. Это, действительно, серьезная кампания.