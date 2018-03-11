.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Нам билбордов не хватит спрашивать». Фотофакт
Пьяный актер Ефремов в Самаре обругал матом зрителей
Путин: «Мой пресс-секретарь несет иногда такую пургу»
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя. Фотофакт
В ресторане, где обедали бывший офицер ГРУ с дочкой, найдены следы отравившего их вещества
В Несвижском костеле подтопило подземную родовую усыпальницу князей Радзивиллов
Си Цзиньпину разрешили руководить страной дольше двух сроков
«Гэта здрада ідэалам БНР. Якая «Лявоніха»? На касцях?»
В Гомеле не нашли людей под завалами обрушившегося катка
Першы ксёндз, які стаў пілотам грамадзянскай авіяцыі ў Беларусі. Фотафакт
Глобус распавёў, чым мінчане адрозніваюцца ад парыжан
Партыя Пазьняка дамаўляецца з уладамі наконт «Каменя БНР» у Менску
Саснович победила Контавейт и сыграет с моделью Sports Illustrated Swimsuit, второй ракеткой мира
Растаев: «Московский таракан говорит «предатели», а минский «здраднiкi»
Только до полуночи 11 марта: новая акция от Ryanair
Антигерой недели в Рунете. Депутат Слуцкий как образ российского депутата
Путин прокомментировал доходы самого известного виолончелиста России
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Полсекунды Домрачевой потрясли мир»: драматичная победа белоруски в Контиолахти
Хижинкова – о клипе «Ленинграда»: «Оскорбились белорусы. Взбунтовались»
«Стоило в Беларуси появиться где-то деньгам, и вот они уже там»
«Кризис маршруток». Минтранс решил «и рыбку съесть, и на люстре покачаться»
Кадровая политика Лукашенко удивляет даже бывалых

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Карбалевич: «Подождем, пока неприятный запах достигнет окрестностей Дроздов»
Саакашвили: «Поляк мне сказал: у нас хуже, чем в Беларуси»
«Возникает ощущение, что белорусское молоко — это чучело начальника в коридоре японской корпорации»
«Кремлевский мамковед»: Выглядит это позорно. Мы про «смыслы»
«На Ё-Россию миллионы людей списывают свои жизни целиком. Ё-мое»
«Власти поставили на уши страну, нанеся удар по маршрутчикам и потребителям их услуг»
Как власти «спасли» легпром: впечатляющие цифры
«Опущенные головы, которые соглашаются всегда и со всем в угоду одной голове»
О чем Венесуэла предупреждает Беларусь
Биатлонист рассказал, что болит у Лукашенко
«Предвыборная кампания в РФ напоминает политическую атмосферу в Германии накануне Второй мировой»
Выходит, «Майбах» дарить по протоколу нельзя, а Баскова с Лепсом – самое то?
«Практически каждый министр и глава исполкома имеет свой «золотой рудник»
Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит малая родина Владимира Макея. Фоторепортаж
Лукашенко и оппозиционеры в одной футбольной команде
Белорусский министр опубликовал трогательную фотографию с мамой
Откровенные декольте и смелые вырезы на вечеринке после «Оскара»
Лукашенко вышел на лыжню и назвал Колю «мужиком»
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
Как ОБЭП задерживал директора крупного предприятия
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
11.03.2018
Си Цзиньпину разрешили руководить страной дольше двух сроков

Китайские народные представители одобрили поправки в Конституцию, которые убирают ограничение в два срока для председателя КНР. Одновременно они поддержали создание нового антикоррупционного суперведомства

Председатель КНР Си Цзиньпин Фото Flickr / Rudin Group

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) почти единогласно согласились с предложением изменить Конституцию, удалив из нее слова об ограничении работы председателя КНР двумя сроками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на South China Morning Post.

Действующий председатель Си Цзиньпин руководит Китаем с 2013 года и согласно старой Конституции должен был оставить этот пост в 2023 году. Предложение об изменении основного закона внес Центральный комитет Компартии Китая (ЦК КПК).

Собрание проголосовало за изменение Конституции почти в полном составе: 2958 голосов «за», два «против», трое воздержались, один бюллетень был признан недействительным.

Кроме того, депутаты поддержали создание нового надзорного органа — Государственного комитета по надзору, который станет антикоррупционным суперведомством. У нового органа будет право задерживать подозреваемых без предъявления официальных обвинений на срок до шести месяцев.

«Генсек партии считает себя незаменимым, он думает, что без него все развалится»

Объяснений резонансному решению, по мнению профессора-китаиста Александра Лукина, может быть два. Одно — простое. Генсек партии считает себя незаменимым, он думает, что без него все развалится. У Си Цзиньнина есть, безусловно, чувство миссии. Он считает, что обязан исправить ситуацию в стране, где, по его убеждению, еще далеко до победы над коррупцией.

Например, Си много раз уже говорил, что именно из-за коррупции КПК сталкивается с трудностями. Он напоминал, что опять же из-за коррупции Гоминьдан проиграл гражданскую войну. Дескать, мы не должны идти путем Гоминьдана и терять доверие общества. Поэтому надо усилить борьбу с коррупцией и восстановить дух Коммунистической партии — через самопожертвование, служение Родине и прочие официально пропагандируемые коммунистические идеалы. Это все прямо вытекает из высказываний Си. Сейчас вот, например, пропагандируется Яньанский период. Коммунисты тогда сидели в пещерах, были молодыми и бедными.

И второе объяснение: китайские руководители считают необходимым довести до конца реформы, которые начал Си Цзиньпин. Положенных 10 лет ему не хватит. Вот такой парадокс: выстроенная при коммунистах система, когда руководители правят по десять лет, довела экономику до нынешнего критического состояния, когда нужно предпринимать срочные реформаторские шаги и приходится правление лидера делать бессрочным.

Как отметил профессор Александр Лукин в интервью newtimes.ru , коррупция пронизала все общество Китая.

— Были дикие случаи, например, когда арестовали члена Политбюро, отвечавшего за силовые структуры. У него нашли теневую империю на $ 14 млрд.

Коммунистическая партия теряет доверие общества. Это прямо не говорится, но подразумевается. Меры по борьбе с коррупцией и, я бы сказал, с «духом наживы» очень заметны. Вплоть до таких вещей — ограничивают количество еды за государственный счет. Нельзя, например, в обед за государственный счет пить вино. Если попадаются люди, которые тратят слишком много средств из государственных фондов, их фотографируют, снимки выкладывают в интернет и увольняют. Другой пример: в Китае любой человек может на телефон получать сообщения из комиссии по дисциплине ЦК, по сути, центра по борьбе с коррупцией: кого посадили, против кого какое открыли дело.

Арестовывают, снимают с работы тысячи людей. Это, действительно, серьезная кампания.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
ЧП на «Белкалии»: шахтеры погибли
«Если мы увидим над Москвой ядерные грибы, перед смертью убедимся: «Путин говорил правду»
«Кризис маршруток». Минтранс решил «и рыбку съесть, и на люстре покачаться»
Красавица, которую Лукашенко приобщил к биатлону. Кто она?
Рыбку тоже Сорос подкупил? Дерипаска разоблачает «козни» против «матушки России»
Цитата дня: «На крышах многих убыточных предприятий Беларуси скоро березки расти начнут»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY