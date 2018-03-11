Цитата дня: «На крышах многих убыточных предприятий Беларуси скоро березки расти начнут»

Почему даже китайцы не спешат стать счастливыми покупателями белорусских активов?

Фото Hiroyuki Oki

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук приводит статистику Госкомимущества: в этом году в перечень для приватизации вошли 43 предприятия.

В пилотном списке прошлого года было 22 предприятия, в акционерный капитал которых предложили войти китайским инвесторам. Но, по словам главы Госкомимущества (ГКИ) Андрея Гаева, большого интереса с их стороны проявлено не было.

Что не нравится китайцам?

— Сначала власти довели «Гомсельмаш», БМЗ, «Горизонт» и другие предприятия до ручки, а теперь выставляют на приватизацию, — пишет Ярослав Романчук в Белгазете. — Чиновники убеждены, что эти предприятия - козырная карта, что за них можно выручить миллиарды долларов. Это ловушка. Так как долги этих предприятий больше годовой выручки плюс технологическая отсталость и отсутствие нормального корпоративного управления. Чиновники пытаются продать кота в мешке — ведь на предприятиях даже аудит не проводился. Поэтому-то чиновники и тыкаются с ними, предлагая их инвесторам то одной страны, то другой. А результата нет.

Экономист приводит пример, как китайская корпорация «Цзуншэнь» по предложению белорусской стороны начала было присматриваться к «Гомсельмашу».

— Но на этом все и остановилось. Китайцы не стали сильно вчитываться в предложенные инвестиционные условия, а выдвинули встречные требования, которые оказались неприемлемыми для белорусской стороны: полная замена администрации «Гомсельмаша» китайскими специалистами, отказ платить долги предприятия, сокращение персонала минимум на треть с выплатой выходных пособий за счет госбюджета и, конечно, свобода корпоративного управления.

«На положение таджика китайцы никогда не согласятся»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико обращает внимание на то, что защита китайской собственности за рубежом может осуществляться при помощи армии.

— Китайцы будут инвестировать в Беларусь только тогда, когда почувствуют, что здесь они — главная сила. На положение таджика китайцы никогда не согласятся, — уверен эксперт.

По мнению Ярослава Романчука, инвестиционные условия в Беларуси — это крючки, которые не позволяют собственнику стать собственником.

— Инвесторам навязывается куча условий — по земле, недвижимости, работникам, невыполнение которых, как показала история с Александром Муравьевым и «Мотовело», может привести на тюремные нары.

Нужен такой закон о приватизации, чтобы, с одной стороны, не допустить бандитского захвата собственности, как произошло в России и Украине, с другой — инвестор должен чувствовать себя в безопасности.

…А знаете, почему нет интереса со стороны инвесторов? Да потому что условия, на которых наши власти предлагают работать с собственностью, абсолютно неприемлемы. Даже для человека, который хотел бы купить небольшое помещение под кафе. Ведь через год чиновники Мингорисполкома или некого облисполкома могут ему зафигачить либо конфискацию, либо потребуют заплатить рыночную стоимость объекта только на основании того, что какой-то там орган госуправления нарушил некую букву закона или иного документа.

Тот же Гаев сказал, что на торги на валютно-фондовой бирже выставлялись принадлежащие республике миноритарные пакеты пяти АО. Однако интерес был проявлен к трем из них, а продан — всего один пакет. А в это время около 2000 убыточных госпредприятий находятся в состоянии ожидания инвесторов или бюджетной помощи. На крышах многих из них скоро березки расти начнут. Если не принять какого-то решения сейчас, то через пару лет они просто сгниют, — считает Романчук.