В Гомеле не нашли людей под завалами обрушившегося катка

Пятеро посетителей катка пострадали. Среди них – двое детей.

Обрушение кровли ледового катка произошло в Гомеле 10 марта.

Как сообщает МЧС, травмы различной степени тяжести получили пять человек (в том числе двое детей в возрасте 7 и 11 лет). Все они доставлены в больницы. Со слов врачей, их жизнь находится вне опасности.

После осмотра пострадавших, четверо пострадавших были отпущены домой. Одна женщина остается под наблюдением врачей.

Работы завершены, под снегом и обрушившимися конструкциями катка в Гомеле людей не обнаружено, сообщается в Твиттере МЧС.