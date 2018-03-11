.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Гомеле не нашли людей под завалами обрушившегося катка
Першы ксёндз, які стаў пілотам грамадзянскай авіяцыі ў Беларусі. Фотафакт
ЧП на «Белкалии»: шахтеры погибли
Шесть версий отравления Сергея Скрипаля
Глобус распавёў, чым мінчане адрозніваюцца ад парыжан
Партыя Пазьняка дамаўляецца з уладамі наконт «Каменя БНР» у Менску
Саснович победила Контавейт и сыграет с моделью Sports Illustrated Swimsuit, второй ракеткой мира
Растаев: «Московский таракан говорит «предатели», а минский «здраднiкi»
Молодые женщины меньше сожалеют о случайном сексе, если сами инициировали его
Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ в матче за Суперкубок Беларуси
Американский экономист: «Биткоин – это медленный, энергетически неэффективный динозавр»
Самый ненавидимый бизнесмен США расплакался перед тюрьмой
Учительницу из частной школы будут судить за секс с учеником-«мажором»
Инспекторы задержали за рулем пьяную беременную пинчанку, которая возвращалась из клуба
Только до полуночи 11 марта: новая акция от Ryanair
Дата выборов указана на упаковке хлеба. Фотофакт
Антигерой недели в Рунете. Депутат Слуцкий как образ российского депутата
Российский обозреватель: «Украинцы, в отличие от нас, своих убитых на войне хоронят открыто и с почестями»
Путин прокомментировал доходы самого известного виолончелиста России
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Полсекунды Домрачевой потрясли мир»: драматичная победа белоруски в Контиолахти
Хижинкова – о клипе «Ленинграда»: «Оскорбились белорусы. Взбунтовались»
«Стоило в Беларуси появиться где-то деньгам, и вот они уже там»
«Кризис маршруток». Минтранс решил «и рыбку съесть, и на люстре покачаться»
Кадровая политика Лукашенко удивляет даже бывалых

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Карбалевич: «Подождем, пока неприятный запах достигнет окрестностей Дроздов»
Саакашвили: «Поляк мне сказал: у нас хуже, чем в Беларуси»
«Возникает ощущение, что белорусское молоко — это чучело начальника в коридоре японской корпорации»
«Кремлевский мамковед»: Выглядит это позорно. Мы про «смыслы»
«На Ё-Россию миллионы людей списывают свои жизни целиком. Ё-мое»
«Власти поставили на уши страну, нанеся удар по маршрутчикам и потребителям их услуг»
Как власти «спасли» легпром: впечатляющие цифры
«Опущенные головы, которые соглашаются всегда и со всем в угоду одной голове»
О чем Венесуэла предупреждает Беларусь
Биатлонист рассказал, что болит у Лукашенко
«Предвыборная кампания в РФ напоминает политическую атмосферу в Германии накануне Второй мировой»
Выходит, «Майбах» дарить по протоколу нельзя, а Баскова с Лепсом – самое то?
«Практически каждый министр и глава исполкома имеет свой «золотой рудник»
Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит малая родина Владимира Макея. Фоторепортаж
Лукашенко и оппозиционеры в одной футбольной команде
Белорусский министр опубликовал трогательную фотографию с мамой
Откровенные декольте и смелые вырезы на вечеринке после «Оскара»
Лукашенко вышел на лыжню и назвал Колю «мужиком»
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
Как ОБЭП задерживал директора крупного предприятия
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
11.03.2018
Салiдарнасць
ЧП на «Белкалии»: шахтеры погибли

На Третьем рудоуправлении «Беларуськалия» из-под завала освобожден самоходный вагон, за которым были обнаружены тела шахтеров.

Погибли машинист горных выемочных машин Максим Иванов, 1973 года рождения, и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков, 1985 года рождения.

Об этом сообщает autorun.by.

Утром в воскресенье эту информацию телеканалу ОНТ подтвердил гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый.

— К сожалению, чуда не произошло, ребята погибли, — сказал он.

На месте работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, завал произошел 9 марта на подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления, где произошел внезапный выброс соли и газа.

Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой.

Коллеги погибших горняков рассказали TUT.BY о том, что панель, на которой работали Максим и Дмитрий, экспериментальная.

— Это была экспериментальная ходка. Рациональное предложение для улучшения производства. Когда-то здесь уже велись горные работы, и вот спустя годы, туда снова вернулись. Порода там обваливалась, поэтому для безопасности придумали специальные крепежи.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)
Главное
«Кризис маршруток». Минтранс решил «и рыбку съесть, и на люстре покачаться»
Хижинкова – о клипе «Ленинграда»: «Оскорбились белорусы. Взбунтовались»
Латынина: «Россия, которая была великой цивилизацией, превратилась в искателей Белого Бурхана»
Красавица, которую Лукашенко приобщил к биатлону. Кто она?
Отец горняка, который находится под завалом: «Был на руднике до часу ночи, никакого толку»
В Гомеле с крыши крытого катка рухнул снег, многих посетителей «придавило»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY