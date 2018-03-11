ЧП на «Белкалии»: шахтеры погибли

На Третьем рудоуправлении «Беларуськалия» из-под завала освобожден самоходный вагон, за которым были обнаружены тела шахтеров.
Погибли машинист горных выемочных машин Максим Иванов, 1973 года рождения, и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков, 1985 года рождения.
Об этом сообщает autorun.by.
Утром в воскресенье эту информацию телеканалу ОНТ подтвердил гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый.
— К сожалению, чуда не произошло, ребята погибли, — сказал он.
На месте работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, завал произошел 9 марта на подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления, где произошел внезапный выброс соли и газа.
Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой.
Коллеги погибших горняков рассказали TUT.BY о том, что панель, на которой работали Максим и Дмитрий, экспериментальная.
— Это была экспериментальная ходка. Рациональное предложение для улучшения производства. Когда-то здесь уже велись горные работы, и вот спустя годы, туда снова вернулись. Порода там обваливалась, поэтому для безопасности придумали специальные крепежи.