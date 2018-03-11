Саснович победила Контавейт и сыграет с моделью Sports Illustrated Swimsuit, второй ракеткой мира

10 марта белорусская теннисистка Александра Саснович провела матч второго круга на престижном турнире в Индиан-Уэллсе.

На этой стадии нашей соотечественнице противостояла представительница Эстонии. Причем Анетт Контавейт (28-е место в мировом рейтинге) являлась фавориткой матча.

Однако Александра Саснович (49) не оставила эстонке практически никаких шансов – 6:2, 6:4.

В 1/16 финала турнира белоруску ждёт одна из сильнейших теннисисток планеты – Каролин Возняцки. Совсем недавно датчанка была первой ракеткой мира, сейчас опустилась в рейтинге на вторую позицию, но менее грозной от этого не стала. Также Каролин Возняцки известна тем, что выходила на корт с Александром Лукашенко.

Забавно: в Индиан-Уэллсе нашим спортсменкам везет на моделей Sports Illustrated Swimsuit. Виктория Азаренко и Арина Соболенко в паре обыграли Слоан Стивенс и Эжени Бушар, снимавшихся для знаменитого каталога купальников. Азаренко предстоит еще и поединок со Стивенс в одиночном разряде.

Возняцки тоже не так давно позировала для Sports Illustrated Swimsuit. А еще она полностью разделась для обложки ESPN Body Issue.