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10.03.2018
Екатерина Пантелеева, TUT.BY
Отец горняка, который находится под завалом: «Был на руднике до часу ночи, никакого толку»

Родные Дмитрия Валькова, одного из горняков, который находится под завалами в руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия», рассказали, что сын работает на предприятии шесть лет.

Дмитрию 33 года. В пятницу, 9 марта, он заступил на смену, информации о нем у родных пока нет.

Напомним, 9 марта в руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия» произошло ЧП — под завалами в шахте оказались два работника.

«Очевидцы говорят, около 17.40 в шахте на третьем руднике произошел выброс газа и обрушение породы. Завалило комбайн с двумя работниками», — рассказал читатель TUT.BY.

— Не нашли их еще, — рассказал Анатолий, отец Дмитрия, вечером в субботу. — Там еще ничего не известно, поэтому все молчат. Мы сами звоним тем, кто может хоть что-то знать. Узнаем. Вчера вечером, когда все это случилось, я был на руднике. Был до часу ночи. А толку… толку никакого. Когда их найдут, нам сообщат.

По словам отца, никто из руководства предприятия с семьей пока не связывался. Основную информацию они получают от знакомых, которые работают на предприятии.

— Я просто звоню в ламповую, где горнякам выдают лампы, — продолжает мужчина. — Там рабочие должны быть в курсе, спрашиваю.

С родными Максима Иванова, говорит Анатолий, они не связывались.

Утром и днем TUT.BY пытался связаться с представителями предприятия. По телефонам, указанным на сайте, женский голос предложил обратиться за информацией в понедельник.

Ранее горняки, которые просят не называть их имен, рассказывали: на месте, где случилось ЧП, в тот момент могло быть три человека — машинист комбайна, рабочий и сменный мастер. Мастер, поясняют, ответственный сразу за несколько комплексов, во время происшествия он был на другом объекте.

— Он был на другой панели, в другой части ходки. Под конец смены там вырубило свет, и мастер, видимо, стал возвращаться туда, где работали Дмитрий и Максим, — рассказывает один из горняков. Он не был на месте происшествия, но при нас созванивался с коллегами, которые там были, но отказались общаться со СМИ. — У мастера с собой был датчик метана, прибор стал показывать метан. Дышать было невозможно, он включился в самоспасатель и продолжил идти к парням. Он увидел, что ходка полностью завалена, ребят не видно, и сообщил диспетчеру.

Горняки говорят, что в длину порода обрушилась примерно на 50 метров.

В интервью телеканалу ОНТ гендиректор предприятия Иван Головатый сообщил, что произошло внезапное обрушение пород кровли, с большой интенсивностью и с выделением газа.

По словам руководителя, поиски горняков не прекращаются ни на минуту.

— К сожалению, какой-то особой техники применить невозможно, происходит вручную зачистка лопатами, — пояснил ситуацию Иван Головатый. — Сложность в том, что ограничено пространство. Ширина выработки составляет всего лишь 3,8 метра, высота — 3 метра. Возможно размещение не более 5 человек.

***

ЧП на «Беларуськалии» телеканалу ОНТ прокомментировал гендиректор предприятия Иван Головатый. По его словам, днем в субботу, 10 марта, раскопали «порядка 20 метров по линии выработки».

По предварительной оценке экспертов, сообщает ОНТ, предстоит раскопать еще минимум метров 30.

— Произошло внезапное обрушение пород кровли, с большой интенсивностью и с выделением газа, — объяснил гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый. — Как показали предварительные данные, высота обрушения составила до 12 метров локально, в диаметре — порядка 3−4 метров. После разгазования горных выработок были начаты работы по расчистке завалов.

По словам руководителя, работы не прекращаются ни на минуту, люди сменяют друг друга.

— К сожалению, какой-то особой техники применить невозможно, происходит вручную зачистка лопатами. Сложность в том, что ограничено пространство. Ширина выработки составляет всего лишь 3,8 метра, высота — 3 метра. Возможно размещение не более 5 человек. На 14 часов было расчищено от завалов примерно 20 метров по линии выработки, к сожалению, до настоящего времени работники не были обнаружены. Где именно расположение людей, пока сказать сложно, потому что выброс был достаточно большой силы, большой интенсивности.

Как рассказал Иван Головатый, последние 20 лет чрезвычайных ситуаций на предприятии не было.

— Мы, конечно же, надеемся на лучшее, не оставляем последние надежды, что люди могут оказаться живы.

 
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