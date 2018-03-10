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10.03.2018
Растаев: «Московский таракан говорит «предатели», а минский «здраднiкi»

Известный журналист – о скандале Беларусь vs «Ленинград».

– Давно размышлял об этом, и скандал Беларусь vs «Ленинград» окончательно убедил меня: нет никакого «русского мира» или «белорусского мира» – есть по-прежнему один большой Совок, из которого мы так и не выкарабкались за четверть века. Ни в Москве, ни в Минске, – пишет Дмитрий Растаев у себя в Facebook. – Что там, что тут – одни и те же бзики, забобоны и тараканы в подкорке. С той только разницей, что московский таракан говорит «предатели», а минский «здраднiкi». Но свое отражение в зеркале они оба не переваривают и готовы пенять на него до победного.

И неважно, на каком языке идет сие чудодейство: напялив вышиванку, косномысленный невежда не становится менее косномысленным и менее невеждой. Пришибеев в кокошнике, и Пришибеев в вышиванке – это одна и та же субстанция, не обольщайтесь.

Помню, когда в 2013 году на экраны вышла беспощадно честная комедия «Горько!», в рунете поднялся такой же гвалт, как сегодня в байнете вокруг «8 сакавiка» –мол, это клевета на русскую нацию и заговор против России. И да, про «юмор ниже плинтуса» тоже шли разговоры. И тогда еще были сравнительно шелковые времена – сегодня бы авторам фильма досталось куда сильнее. Как досталось недавно Алексею Серебрякову, которого травили всем миром за его правду-матку.

Но случай с Галыгиным и Шнуром – это даже хуже, чем случай с Серебряковым: тот высказался резко и прямолинейно – а здесь была шутка, стеб, игра смыслами. Местами удачная, местами нет, но – игра. И если шаноýнае спадарства смотрит на эту игру, как игиловец на Charlie Hebdo или казак на Pussy Riot, то о какой принципиальной разнице с «русским миром» может идти речь?

Здесь они как раз таки идентичны – после выхода клипа «В Питере – пить» на того же Шнура ряд общественников накатали телегу в прокуратуру: «Мы считаем, что этот клип позорит наш город». Как говорится, найди десять различий.

«Русский мир» – не национальная дефиниция, а психологическая. Ближайший синоним ему – ресентимент. То есть невежественная враждебность ко всему иному, порожденная чувством собственной неполноценности. Он может говорить на каком угодно языке – на русском, белорусском, даже на украинском или арабском.

Пока юмор, пусть даже не самый английский, мы воспринимаем как заговор и травим тех, кто не вписывается в наши представления о прекрасном, духовно мы остаёмся «русским миром». Даже если сто раз на дню твердим «жыве» и «ганьба».

Не мова и не вышиванка дистанцируют нас от «русского мира», а коренная перестройка мозгов, освобождение от косномыслия и ресентимента, застарелых комплексов и страхов совкового розлива. Но наблюдая за тем, что происходит сегодня, быстрых перемен в этом направлении ждать, похоже, наивно.

Хижинкова – о клипе «Ленинграда»: «Оскорбились белорусы. Взбунтовались»

Экс-«топлесс» вступилась за клип Шнура, в котором снялся супруг: «Мне стыдно за мой народ! Курицы!»

 
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