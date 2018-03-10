Newsweek: Познакомьтесь с российским сенатором с безумной прической, как у злодеев из «бондианы»

Журналист Шейн Краучер задается вопросом: «Кто такая Валентина Петренко?»

– Это Валентина Петренко. Нет, она не руководит строительством гигантского космического лазера на Луне, который способен уничтожать целые страны на Земле при нажатии излишне огромной красной кнопки. Она - сенатор из Российской Федерации, представитель Республики Хакасия.

В ней есть что-то, что неизбежно ассоциируется со «злодеями из бондианы». Холодный стальной взгляд. Потрясающее чувство стиля в одежде. Советская предыстория. Но, вместо того чтобы держать на коленях пушистого белого котика, она носит на голове бурого, с перманентом.

Пользователи Twitter вопрошают: «Что она, собственно, просит у парикмахера?», «Как мне сделать такую прическу?», «Нужны ли для нее чертежи конструкции?»

Inopressa отмечает напоминание журналиста, что в 2015 году Петренко сказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы»: «У меня просто вьющиеся волосы, поднимаю вверх несколькими шпильками, всё».

И продолжает: «Но внешность обманчива. В долгой карьере советского и российского функционера Петренко, уроженки Казахстана, был совершенно не злодейский момент: в 1993 году она помогла договориться об освобождении детей, взятых в заложники (имеется в виду инцидент в Ростове-на-Дону, где террористы-уголовники захватили в школе группу школьников и учителя, требуя выкупа. – Прим. ред.), и была удостоена за это ордена «За личное мужество».