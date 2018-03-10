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Спорт
10.03.2018
Михаил Миронович
Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ в матче за Суперкубок Беларуси

10 марта в Минске состоялся первый официальный матч белорусского футбольного сезона-2018.

В игре за Суперкубок сошлись борисовский БАТЭ и брестское «Динамо» – чемпион страны и обладатель Кубка.

БАТЭ (Борисов) – Динамо (Брест) – 1:2 (Сигневич, 90+3 – Готал, 14, с пенальти, Витус, 30)

Победа брестчан выглядит вполне заслуженной: на данном этапе эта команда смотрится более цельной и управляемой. Борисовчане пока сыроваты, а утверждения, что атакующая линия БАТЭ достаточно сильна в матче за Суперкубок не были подкреплены практикой. Оборона чемпиона тоже допускала многовато ошибок.

Успех брестчан стал своего рода запевкой к сезону, который обещает стать интригующим. Впрочем, БАТЭ не впервые проигрывает матч за Суперкубок, но раньше борисовчане реабилитировались в чемпионате, неизменно забирая золото на протяжении 12 лет. Как-то будет на этот раз?

 
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