Глава профсоюза игроков КХЛ нокаутировал судью

В матче Кубка вызова среди ветеранов руководитель профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко набросился на арбитра.

Экс-форвард сборной России, ныне играющий за команду «Газпром экспорт», ударил соперника клюшкой, за что арбитр Владислав Киселев решил удалить нападающего. Коваленко вышел из себя.

— Игрок не сдержался. В порыве страсти ударил меня клюшкой. Диагностировано сотрясение мозга. Лежу, отдыхаю. Это произошло в ходе матча, он был разъярен. В ответ на мою просьбу поехать на скамейку, поменяться, он меня дернул за спину. Отогнал всех судей и игроков, подъехал и нанес сильный удар в подбородок. Матч я досудил, потом пришел в раздевалку и мне стало плохо. После игры меня осмотрели и госпитализировали, — рассказал Киселев «Чемпионату».

У Коваленко своя версия случившегося:

— Произошло так, что я в пылу эмоций не согласился с некоторыми судейскими решениями. Произошел небольшой конфликт, который перерос... Я не отрицаю, что рукой ударил судью. Но не как в Интернете пишут, что я его избил клюшкой. Ударил один раз… Жаль, что после игры начался некий концерт, хотя в матчах ветеранов такие эксцессы возникают постоянно. Считаю, что историю просто раздули… Ситуация выеденного яйца не стоит.

Теперь мы знаем, кого точно не пригласят на следующий рождественский турнир.