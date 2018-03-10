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Общество
10.03.2018
Анна Снежкина
«Кризис маршруток». Минтранс решил «и рыбку съесть, и на люстре покачаться»

Минтранс озвучил, что заявки на маршруты подали более 130 «нерегулярщиков».

Как сообщили TUT.BY в ведомстве, на утро среды, 7 марта, было подано 133 заявки от «нерегулярщиков» на получение права на регулярные маршруты.

Было заключено, по данным на утро среды, 18 договоров. Среди них есть и такие «проблемные» направления, как Слуцк, Солигорск, Старые Дороги, Копыль, Витебск, Полоцк, Новополоцк.

Данных о том, сколько в стране «нерегулярщиков» осуществляло перевозки до 26 февраля, в Минтрансе нет.

Проблема с маршрутными такси, которые ездят из города в город, в конце февраля приобрела небывалый размах. Из-за изменений в Законе «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» многие маршрутчики-«нерегулярщики» с 26 февраля не смогли выйти на рейсы.

В итоге в некоторых городах люди и вовсе лишились возможности добраться в Минск. Известно, что 27 февраля не выезжали в рейсы «нерегулярщики» из Полоцка и Новополоцка, Слуцка, Солигорска и Копыля. Зато изменения в закон поддерживают перевозчики регулярных рейсов.

— Пассажирские регулярные перевозки должны происходить строго по расписанию. Раньше не все перевозчики могли это сделать, но на их место пришли те, кто смог так работать, — пояснял позицию замминистра транспорта и коммуникаций Александр Шишко. — Сегодня «нерегулярщики» говорят: мы должны будем отправляться с автовокзалов, это неудобно для пассажиров, ведь мы их забирали из разных мест по городу. Но никто не запрещает сегодня обилечивать людей, подбирать пассажиров на остановках, а потом прибыть на конечную точку — вокзал или диспетчерскую станцию, чтобы дать возможность отдохнуть водителю между сменами.

Форумчане: «Дорога на малую родину стала более запутанной и извилистой»

На открытой дискуссионной площадке talks.by обсуждают отчет чиновников:

«Давайте уже называть вещи своими именами. Не изменения в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», а бездарная попытка вытащить из ...опы государственные автопарки».

«Отличная новость. Раньше что-то проблем на «проблемных участках» не было. А как стали чинуши вмешиваться — но только ради людей— так проблемы сразу появились. Скучная жизнь без проблем. Поэтому сначала их надо создать, а потом решать».

«Минтранс решил и рыбку съесть, и на люстре покачаться.Зачем обновлять автопарк и нести затраты,когда можно принудить частника работать на себя, и при этом процентик поиметь. Народец все стерпит, прогнется и будет платить больше. Сами виноваты в том ,что происходит».

Тем временем в группе «Транспорт Беларуси» ВКонтакте подписчики, которых уже больше 23 тысяч человек, продолжают делиться своими «приключениями» во время поездок на государственном транспорте.

«Вот на таком автобусе ехал я из Минска в Солигорск», — делится снимками один из пользователей.

Цена за билет – 6 рублей. Автобус привез пассажиров сразу на вокзал.

***

Напомним, в начале месяца в городах Беларуси предприниматели, осуществлявшие междугородние перевозки, прекратили свою работу. Водители маршруток и неравнодушные все еще собираютподписи, чтобы отменить изменения в законодательстве об автомобильных перевозках.

Только в Слуцке за несколько дней было собрано 20 000 подписей. Причем, местные жители охотно отдавали подписи в обращении на имя Лукашенко.

На этих выходных собирают подписи граждан и листы с подписями в Минске, Гродно, Бобруйске, Лиде и других городах. Активисты подтверждают свои действия в сети фотофактами.

Как прокомментировал ранее ситуацию экономист Ярослав Романчук, «белорусские власти своими действиями в очередной раз поставили на уши всю страну, нанеся удар по маршрутчикам и потребителям их услуг (а это сотни тысяч, если не миллионы человек).

 
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