В Гомеле на крытом катке обрушилась крыша, многих посетителей «придавило»

На месте происшествия было много машин МЧС и скорых.

В субботу вечером на крытом катке на Речицком проспекте обрушилась крыша. По словам читателей Сильных новостей, в результате происшествия многих посетителей «придавило».

По данным на 19.00, на месте происшествия было много машин МЧС и скорых. «Около 10 скорых и 7 МЧС. Спасательные службы продолжают подъезжать», — делятся очевидцы.

МЧС в твиттере сообщает, что на улице Косарева с кровли катка упал снег. По предварительным данным, четыре человека находятся в больнице — двое взрослых и двое детей.