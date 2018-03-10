В Гомеле на крытом катке обрушилась крыша, многих посетителей «придавило»
На месте происшествия было много машин МЧС и скорых.
В субботу вечером на крытом катке на Речицком проспекте обрушилась крыша. По словам читателей Сильных новостей, в результате происшествия многих посетителей «придавило».
По данным на 19.00, на месте происшествия было много машин МЧС и скорых. «Около 10 скорых и 7 МЧС. Спасательные службы продолжают подъезжать», — делятся очевидцы.
МЧС в твиттере сообщает, что на улице Косарева с кровли катка упал снег. По предварительным данным, четыре человека находятся в больнице — двое взрослых и двое детей.
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