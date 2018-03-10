Самый ненавидимый бизнесмен США расплакался перед тюрьмой

Мартин Шкрели отправляется за решетку на семь лет.

Американский бизнесмен, получивший печальную славу символа жадности после взвинчивания цены на лекарство от СПИДа, отправляется в тюрьму на семь лет. Во время вынесения приговора по делу об обмане инвесторов он расплакался, сообщает newsru.com.

В прошлом году присяжные признали Шкрели виновным в отправке фальшивых отчетов инвесторам. Он делал это, пытаясь скрыть огромные финансовые потери двух хедж-фондов, которыми управлял.

Первоначально он дожидался вынесения приговора на свободе, внеся залог в 5 млн долларов. Однако в сентябре судья отменила эту меру, расценив как угрозы Хиллари Клинтон обещания Шкрели заплатить каждому, кто принесет волос с ее головы. Так что в тюрьме он не будет новичком.