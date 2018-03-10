.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Молодые женщины меньше сожалеют о случайном сексе, если сами инициировали его
Брестское «Динамо» обыграло БАТЭ в матче за Суперкубок Беларуси
Американский экономист: «Биткоин – это медленный, энергетически неэффективный динозавр»
Самый ненавидимый бизнесмен США расплакался перед тюрьмой
Учительницу из частной школы будут судить за секс с учеником-«мажором»
Инспекторы задержали за рулем пьяную беременную пинчанку, которая возвращалась из клуба
Только до полуночи 11 марта: новая акция от Ryanair
Дата выборов указана на упаковке хлеба. Фотофакт
Антигерой недели в Рунете. Депутат Слуцкий как образ российского депутата
Российский обозреватель: «Украинцы, в отличие от нас, своих убитых на войне хоронят открыто и с почестями»
Какие зарплаты белорусы могут увидеть к 2020 году. Правда, есть одно «но»
Азаренко и Соболенко выиграли у красоток из Sports Illustrated Swimsuit
Путин прокомментировал доходы самого известного виолончелиста России
Дело Скрипаля привело на кладбище: новые подробности отравления разведчика в Англии
100 гадоў БНР: Як з’явілася ідэя беларускай дзяржаўнасці
Соболенко нанесла поражение лучшей русской теннисистке
«Полсекунды Домрачевой потрясли мир»: драматичная победа белоруски в Контиолахти
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Стоило в Беларуси появиться где-то деньгам, и вот они уже там»
Саакашвили: «Поляк мне сказал: у нас хуже, чем в Беларуси»
«За такой фильм могу и отсидеть». Автора картины о Лукашенко допросили в милиции
Карбалевич: «Подождем, пока неприятный запах достигнет окрестностей Дроздов»
Кадровая политика Лукашенко удивляет даже бывалых

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Возникает ощущение, что белорусское молоко — это чучело начальника в коридоре японской корпорации»
«Кремлевский мамковед»: Выглядит это позорно. Мы про «смыслы»
В Лондоне требуют расследовать 14 загадочных смертей
«На Ё-Россию миллионы людей списывают свои жизни целиком. Ё-мое»
Альбац: «Очень долго было ощущение, что Путин держит бога за бороду»
«Власти поставили на уши страну, нанеся удар по маршрутчикам и потребителям их услуг»
Как власти «спасли» легпром: впечатляющие цифры
«Опущенные головы, которые соглашаются всегда и со всем в угоду одной голове»
О чем Венесуэла предупреждает Беларусь
Биатлонист рассказал, что болит у Лукашенко
«Предвыборная кампания в РФ напоминает политическую атмосферу в Германии накануне Второй мировой»
Выходит, «Майбах» дарить по протоколу нельзя, а Баскова с Лепсом – самое то?
Экономист: «В эйфории прошлогодних показателей у властей рождаются розовые мечты»
«Практически каждый министр и глава исполкома имеет свой «золотой рудник»
Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит малая родина Владимира Макея. Фоторепортаж
Лукашенко и оппозиционеры в одной футбольной команде
Белорусский министр опубликовал трогательную фотографию с мамой
Откровенные декольте и смелые вырезы на вечеринке после «Оскара»
Лукашенко вышел на лыжню и назвал Колю «мужиком»
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
Как ОБЭП задерживал директора крупного предприятия
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
10.03.2018
Самый ненавидимый бизнесмен США расплакался перед тюрьмой

Мартин Шкрели отправляется за решетку на семь лет.

Американский бизнесмен, получивший печальную славу символа жадности после взвинчивания цены на лекарство от СПИДа, отправляется в тюрьму на семь лет. Во время вынесения приговора по делу об обмане инвесторов он расплакался, сообщает newsru.com.

Martin Shkreli was sentenced to 7 years in prison. #martinshkreli #wutang #tmz

Публикация от TMZ (@tmz_tv)

В прошлом году присяжные признали Шкрели виновным в отправке фальшивых отчетов инвесторам. Он делал это, пытаясь скрыть огромные финансовые потери двух хедж-фондов, которыми управлял.

Первоначально он дожидался вынесения приговора на свободе, внеся залог в 5 млн долларов. Однако в сентябре судья отменила эту меру, расценив как угрозы Хиллари Клинтон обещания Шкрели заплатить каждому, кто принесет волос с ее головы. Так что в тюрьме он не будет новичком.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:4)
Главное
Хижинкова – о клипе «Ленинграда»: «Оскорбились белорусы. Взбунтовались»
«Беларуськалий» назвал имена двух горняков, которые оказались под завалами шахты
Российский обозреватель: «Украинцы, в отличие от нас, своих убитых на войне хоронят открыто и с почестями»
Андрей Мороз: «В 90-е мы упустили шанс сделать скачок в экономическом развитии»
Красавица, которую Лукашенко приобщил к биатлону. Кто она?
Главный тост, который произносили: «Чтоб не воскрес!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY