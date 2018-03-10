Российский олигарх Олег Дерипаска опубликовал статью в американском онлайн-медиа The Daily Caller, в которой рассказал о «теневой власти».

Олег Дерипаска с Настей Рыбкой

Миллиардер продемонстрировал знание американского кинематографа, сравнив нынешнюю ситуацию с историей, показанной в фильме «Хвост виляет собакой». По мнению Дерипаски, «теневая власть, которая принадлежит небольшому количеству лиц из СМИ, бизнеса, правительства и разведывательного сообщества навязывала провокационные и цинично ложные манипуляции общественности», чтобы разрушить американо-российские отношения.

«К сожалению, я лично знаком с этой группой. Прежде чем они перешли к своим нынешним большим амбициям по развороту в обратную сторону результатов президентских выборов в США, они в течение десятилетий жестоко и скрытно нападали на меня и других. Различные сюжетные линии и роли, которые они создавали для меня, не выдерживали пристального изучения и были внутренне непоследовательны, однако их создатели просто следовали схеме фильма «Хвост виляет собакой» — нам не нужно, чтобы это оказалось правдой. Нам нужно просто отвлечь их», — пишет олигарх.

Свою страну в статье Дерипаска называет «матушкой Россией». Никакого фактического подтверждения своим умозаключениям миллиардер не приводит.

Более того, концы с концами у Дерипаски не сходятся. В одном абзаце он пишет, что данная группа преследует «военно-промышленные коммерческие интересы». А в другом утверждает, что за «подпольным правительством» стоят «группа миллиардеров из Кремниевой долины и Джордж Сорос».

То есть это 87-летний сторонник «открытого общества» безжалостно «крошит батон» на бедного Дерипаску. И, конечно же, лично Джордж Сорос подкупил Настю Рыбку, благодаря которой и разгорелся скандал вокруг олигарха.