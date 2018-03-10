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Лица
10.03.2018
Анна Снежкина
Экс-«топлесс» вступилась за клип Шнура, в котором снялся супруг: «Мне стыдно за мой народ! Курицы!»

Ольга Галыгина – в девичестве Войнилович – не смогла пройти мимо критического поста Ирины Кабасакал по поводу нового клипа группировки «Ленинград».

– Печально видеть в своей ленте восторженные отзывы от своих друзей, которых я считала эталоном вкуса и стиля, о новом клипе, в котором снялись Шнур и Галыгин, – пишет диетолог Ирина Кабасакал у себя в Facebook. – Печально, когда женщины, вместо Шекспира, цитируют вырванную из контекста фразу о руках в трусах. Это говорит об очень многом!

Печально видеть своих знакомых, кто снялся в этом низкопробном *овне. И не стыдно им было? Я вот, например, не принимаю денежные вознаграждения за то, что считаю стыдным и позорным, даже если меня одолевает крайняя нужда.

Предпочитаю есть хлеб и пить воду, но не опускаться до такого низменного уровня. Печально читать отзывы с высокой оценкой этого хмммм «творчества». Лучше удалите это все из своей ленты. Не акцентируйте внимание на своем происхождении и уровне интеллекта. У меня все.

Многие подписчики поддержали автора, которая является экс-главредом журнала «Pingouin». Но нашлись и несогласные. В частности, бывшая участница белорусской группы «Топлесс» Ольга Войнилович.

В комментариях супруга Вадима Галыгина, который снялся в клипе группы «Ленинград» на песню «8 Сакавiка», написала следующее:

– Очень жаль, что 21 век до некоторых куриц из Беларуси и дальнего зарубежья так и не дошёл!! Я крайне редко захожу в эту соц сеть, у меня есть муж и ребёнок и мне есть чем заняться!! Жаль, что не красивые бабы без детей и мужей, обсасывают юмор, который им не понять!! Но это очень веселит!!! Будьте счастливы колхозницы!! Мне стыдно за мой народ! Занимайтесь сексом а не войной!!! Курицы!!!!!!

Отметим, что орфография и пунктуация ныне живущей в Москве белоруски сохранены.

Хижинкова – о клипе «Ленинграда»: «Оскорбились белорусы. Взбунтовались»

 
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