Красавица, которую Лукашенко приобщил к биатлону. Кто она?

Девушка, у которой нет профессиональной спортивной подготовки, без проблем преодолела дистанцию.
В рамках турнира «Снежный снайпер», который недавно принимали «Раубичи», состоялась символическая гонка с участием Александра Лукашенко.
Во главе пелотона бежал президент. За ним следовали его младший сын Николай, олимпийские чемпионки Пхенчхана Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Динара Алимбекова, бронзовый призер Нагано Алексей Айдаров, а также люди из ближайшего окружения руководителя Беларуси: врач Светлана Коношенко, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, госслужащая Дарья Шманай, гимнастка Ксения Санкович. Неожиданным участником гонки оказалась студентка БНТУ Алина Роскач.
Девушка, у которой нет профессиональной спортивной подготовки, без проблем преодолела дистанцию и даже удостоилась теплых слов от Санкович:
– Меня порадовала другая часть нашей команды: врач президента Светлана Коношенко, госслужащая Дарья Шманай, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и даже студентка БНТУ Алина Роскач. Никто из них не отстал, все передвигались по трассе очень достойно. Девчонки отлично справились, они заслуживают похвалы.
В команде главы государства 21-лентяя Роскач была замечена впервые. Расскажем подробнее об этой девушке.
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Алина родилась в Светлогорске. Когда ей было 18, умерла мать. Отца девушка не знает – родители в браке не состояли.
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Роскач учится в БНТУ по специальности «инженер-металлург».
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Хобби Алины – танцы. В Светлогорске она окончила Детскую школу искусств и танцевала в коллективе эстрадного танца «РИТМ». Еще один из талантов девушки – пение.
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Роскач неоднократно участвовала в конкурсах красоты. В школе она представляла родной город на «Хрустальной Нимфе» в Гомеле, а также боролась за звание «Мисс Дожинки-2013». В в 2016-м Роскач участвовала в конкурсе красоты «Мисс БНТУ». Девушка стала второй вице-мисс и была отмечена в номинации «Мисс творчество».
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В 2016-м Алина стала финалисткой «Мисс Беларусь». Студентка никаких наград не взяла, но привлекла внимание жюри. Организаторы вручили 19-летней девушке финансовый грант, поскольку она осталась без родителей. Это беспрецедентный случай в истории конкурса. Сумму гранта не разглашали.
На том мероприятии присутствовал Александр Лукашенко. В своей торжественной речи глава государства заверил, что в жизни участниц конкурс – это «звездный старт»:
– Грация и таланты финалисток будут востребованы и на телевидении, и в искусстве, и в других сферах деятельности. Ну я же не зря сюда пришел. Я вам гарантирую, что вы нигде не пропадете, не затеряетесь, еще и потому, что вы рискнули выйти на эту сцену, чтобы подарить нам этот удивительный спектакль. Я вам обещаю, что вы будете в жизни востребованы, при вашем желании.
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После участия в «Мисс Беларусь» жизнь Алины действительно изменилась. Девушка вместе с другими финалистками была приглашена на Президентский бал выпускников, где грации представили коллекции вечерних платьев. Роскач также побывала на ежегодном фестивале «Александрия собирает друзей», который проходит на Шкловищене в праздник «Купалье».
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За пределами сцены девушка ведет себя скромно. В соцсетях она не размещает фотографии в нижнем белье – считает это неприемлемым. Еще Алина признается, что не очень нравится себе с улыбкой, поэтому на большинстве снимков она почти не улыбается.