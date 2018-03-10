Красавица, которую Лукашенко приобщил к биатлону. Кто она?

Девушка, у которой нет профессиональной спортивной подготовки, без проблем преодолела дистанцию.

В рамках турнира «Снежный снайпер», который недавно принимали «Раубичи», состоялась символическая гонка с участием Александра Лукашенко.

Во главе пелотона бежал президент. За ним следовали его младший сын Николай, олимпийские чемпионки Пхенчхана Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Динара Алимбекова, бронзовый призер Нагано Алексей Айдаров, а также люди из ближайшего окружения руководителя Беларуси: врач Светлана Коношенко, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, госслужащая Дарья Шманай, гимнастка Ксения Санкович. Неожиданным участником гонки оказалась студентка БНТУ Алина Роскач.

Девушка, у которой нет профессиональной спортивной подготовки, без проблем преодолела дистанцию и даже удостоилась теплых слов от Санкович:

– Меня порадовала другая часть нашей команды: врач президента Светлана Коношенко, госслужащая Дарья Шманай, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и даже студентка БНТУ Алина Роскач. Никто из них не отстал, все передвигались по трассе очень достойно. Девчонки отлично справились, они заслуживают похвалы.

В команде главы государства 21-лентяя Роскач была замечена впервые. Расскажем подробнее об этой девушке.

Алина родилась в Светлогорске. Когда ей было 18, умерла мать. Отца девушка не знает – родители в браке не состояли.

Роскач учится в БНТУ по специальности «инженер-металлург».

Хобби Алины – танцы. В Светлогорске она окончила Детскую школу искусств и танцевала в коллективе эстрадного танца «РИТМ». Еще один из талантов девушки – пение.

Роскач неоднократно участвовала в конкурсах красоты. В школе она представляла родной город на «Хрустальной Нимфе» в Гомеле, а также боролась за звание «Мисс Дожинки-2013». В в 2016-м Роскач участвовала в конкурсе красоты «Мисс БНТУ». Девушка стала второй вице-мисс и была отмечена в номинации «Мисс творчество».

В 2016-м Алина стала финалисткой «Мисс Беларусь». Студентка никаких наград не взяла, но привлекла внимание жюри. Организаторы вручили 19-летней девушке финансовый грант, поскольку она осталась без родителей. Это беспрецедентный случай в истории конкурса. Сумму гранта не разглашали.

На том мероприятии присутствовал Александр Лукашенко. В своей торжественной речи глава государства заверил, что в жизни участниц конкурс – это «звездный старт»:

– Грация и таланты финалисток будут востребованы и на телевидении, и в искусстве, и в других сферах деятельности. Ну я же не зря сюда пришел. Я вам гарантирую, что вы нигде не пропадете, не затеряетесь, еще и потому, что вы рискнули выйти на эту сцену, чтобы подарить нам этот удивительный спектакль. Я вам обещаю, что вы будете в жизни востребованы, при вашем желании.