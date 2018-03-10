Инспекторы задержали за рулем пьяную беременную пинчанку, которая возвращалась из клуба

Инцидент произошел в Пинске 9 марта поздно вечером.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, сотрудников ГАИ привлекла Mazda, которая двигалась без включенного света фар. Женщина, управлявшая «автомобилем-призраком», остановилась по требованию инспектора и сама вышла из салона машины.

Сотрудник ГАИ сразу обратил внимание, что женщина беременна. Но ее физическое состояние вызвало подозрение. Водителя отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало 2,7 промилле алкоголя.

На 34-летнюю жительницу Пинского района, которая находится на 20-й неделе беременности, составлены административные протоколы. Как выяснилось, она возвращалась домой из клуба, где отмечала с подругами Международный женский день.