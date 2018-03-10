Только до полуночи 11 марта: новая акция от Ryanair

Авиакомпания распродает билеты со скидкой 25%. В акции участвуют только рейсы с 1 по 30 апреля.

Дешевле всего можно улететь из Вильнюса в Брюссель и Осло (€ 12,99), Берлин и Лондон (€ 14,99), Франкфурт, Париж и Лидс (€ 16,99), Бремен (€ 18,35), Милан (€ 20,64) и Мадрид (€ 26), отмечает 34travel.me.

Из Каунаса по акции можно взять билеты в болгарский Бургас (€ 9,99) и Жирону (€ 16,99).

Много предложений из Варшавы: за 39 злотых (€ 9,3) улетишь в Осло, Брюссель (Шарле

Указанные цены включают себя полет в одну сторону только с ручной кладью.