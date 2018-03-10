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Комментарии
10.03.2018
Салiдарнасць
Хижинкова – о клипе «Ленинграда»: «Оскорбились белорусы. Взбунтовались»

«Мисс Беларусь-2008» написала злободневный пост, где рассказала о суровых буднях белорусской провинции.

– Сегодня принято иметь свое мнение. И главная проблема в том, что каждый считает нужным это мнение высказать. В том числе и я, – пишет пресс-атташе ФК «Динамо Брест» Ольга Хижинкова у себя в Facebook. – Оскорбились белорусы. Взбунтовались. Нарушителем спокойствия уютного тихого болотца стал тот, от кого меньше всего стоило ожидать провокации.

Кто же нанес этот сокрушительный удар па нацыянальнай самасвядомасцi?... Неужели народный вокально-инструментальный ансамбль во главе со Шнуром, чей моральный облик был светл, чист и непоколебим все эти годы? Удивили так удивили: спели песню похабную. На мове. Да еще и клип сняли о тружениках села-алкоголиках и женщин недо…любленных. Уровень культуры и юмор ниже плинтуса…

Я бы тоже искренне удивилась, если бы автором данного творения стал КТО УГОДНО, кроме них. Но тут как раз без сюрпризов – «Ленинград», а вместе с ними привычные трэш, угар и провокация. Однако и интеллект, без которого невозможно было бы так виртуозно играть на инструменте под названием «пипл хавает».

Второе. Ребята, ну давайте будем честны: многие из нас трясут синим паспортом с золотым гербом на обложке, являя миру свою национальную принадлежность, при этом, на роднай мове ні «бэ», ні «мя». Для многих белорусов текст песни «8 сакавіка» станет единственным поэтическим произведением на роднай мове в архивах памяти.

В-третьих, как бы горько ни было, в глубинке дела обстоят именно так. Могу свидетельствовать на правах сельского жителя, все детство проведшего в подобном захолустье, которое, к слову, очень люблю и регулярно наведываюсь при каждом удобном случае.

Люди работают по графику «два через два». Только речь идет не о днях, а неделях: две недели работают, две – пропивают заработанное.

Другой вопрос, конечно – это совсем не смешно.

И последнее.

Вот, мне, например, не нравится юморист Ефим Шифрин… Да и Петросян тоже. А папа мой смотрит все эти «Смехопанарамы», смеется над этими шутками: ему нравится.

А еще мне ВООБЩЕ не нравится рэпер Face, а мелкие слушают его и хуже от этого не становятся. Хотя, ПО-МОЕМУ, за такое творчество не грех и инквизицию снова легализовать.

Я ни разу не поклонник группировки «Ленинград», мне их творчество до лампочки, а им до звезды я со своим мнением, потому что со мной или без меня, их сольники собирают самые большие концертные площадки Минска, Москвы, Саратова или Урюпинска.

Мне, допустим, больше хотелось бы, чтобы народ зачитывался Чеховым, заслушивался Рахманиновым, цитировал Ницше и свободно изьяснялся на родном языке.

Но опять же: кому вообще интересно мое мнение. У всех есть свой зритель и слушатель. Каждый вправе иметь свое мнение и делать свои выводы.

Но самое главное – право выбора. За каждым из нас.

***

Отметим, что за несколько часов пост Хижинковой собрал больше 100 лайков, а в комментариях френды отмечают взвешенную позицию автора.

Спрэчка пра кліп «Ленінграда». Беларусы крыўдлівыя — бо ня ўпэўненыя ў сабе

Экс-«топлесс» вступилась за клип Шнура, в котором снялся супруг: «Мне стыдно за мой народ! Курицы!»

 
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