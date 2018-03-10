«Беларуськалий» назвал имена двух горняков, которые оказались под завалами шахты

По данным на полдень субботы, рабочие не обнаружены.

Под завал попали машинист горных выемочных машин Максим Иванов, 1973 года рождения, и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков, 1985 года рождения.

Как отмечается на сайте объединения, горноспасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала. К настоящему времени рабочие не обнаружены.

Напомним, завал произошел 9 марта на подземном горном участке №10 рудника 3 рудоуправления. В смену с 11.50 до 18.50 при выполнении комплексом ПКС-8 №4 зарубки на технологическую сбойку 22-б западного столба горизонта -620м произошел внезапный выброс соли и газа.

Интенсивность выброса составила порядка 600 м3 горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой.

Создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса.

Как сообщает Радыё Свабода, репортеры издания были на проходной третьего рудоуправления утром 10 марта и в офисе «Беларуськалия». Дальше охраны журналистов не пустили. По распоряжению руководства охранник говорит, чтобы представители СМИ за всей информации обращались на сайт МЧС.

По сведениям радиостанции, все руководство компании вместе с гендиректором находятся на территории третьего рудоуправления.

Коллеги Дмитрия и Максима рассказывают TUT.BY, что панель, на которой те работали, экспериментальная.

— Это была экспериментальная ходка. Рациональное предложение для улучшения производства, — рассказывает один из горняков. — Когда-то здесь уже велись горные работы, и вот спустя годы, туда снова вернулись. Порода там обваливалась, поэтому для безопасности придумали специальные крепежи.

Горняки, которые просят не называть их имен, рассказывают порталу: на месте, где случилось ЧП, в тот момент могло быть три человека — машинист комбайна, рабочий и сменный мастер. Мастер, поясняют, ответственный сразу за несколько комплексов, во время происшествия был на другом объекте.

— Он был на другой панели, в другой части ходки. Под конец смены там вырубило свет, и мастер, видимо, стал возвращаться туда, где работали Дмитрий и Максим, — рассказывает один из горняков. — У него с собой был датчик метана, прибор стал показывать метан. Дышать было невозможно, он включился в самоспасатель и продолжил идти к парням. Он увидел, что ходка полностью завалена, ребят не видно, и сообщил диспетчеру.

Горняки говорят, что в длину порода обрушилось примерно на 50 метров. Что точно случилось, горняки не знают. Версий у них две. Отметим, что обе версии — неофициальные.

Горняки предполагают, что обрушилась порода, и из-за этого произошел взрыв. Вторая — противоположная ей: произошел выброс метана, он сдетонировал и стал причиной обрушения. Из данных, которые раньше публиковало МЧС, следует: «По предварительной информации, при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта -620 метров произошло обрушение пород кровли с выбросом газа (метан) и соли из массива».

На вопрос, был ли слышен взрыв, горняки ответить не могут.

— В шахте иногда проводят буровзрывные работы, — продолжают собеседники. — И поэтому на звуки мы не реагируем. Когда случается авария, срабатывают системы оповещения, и мы эвакуируемся. Но вчера ничего такого не было. Наша смена работала на противоположной стороне горизонта. С работ мы выехали по графику. Тогда только и увидели спасателей и скорую.