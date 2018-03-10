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10.03.2018
Салiдарнасць
«Беларуськалий» назвал имена двух горняков, которые оказались под завалами шахты

По данным на полдень субботы, рабочие не обнаружены.

Под завал попали машинист горных выемочных машин Максим Иванов, 1973 года рождения, и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков, 1985 года рождения.

Как отмечается на сайте объединения, горноспасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала. К настоящему времени рабочие не обнаружены.

Напомним, завал произошел 9 марта на подземном горном участке №10 рудника 3 рудоуправления. В смену с 11.50 до 18.50 при выполнении комплексом ПКС-8 №4 зарубки на технологическую сбойку 22-б западного столба горизонта -620м произошел внезапный выброс соли и газа.

Интенсивность выброса составила порядка 600 м3 горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой.

Создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса.

Как сообщает Радыё Свабода, репортеры издания были на проходной третьего рудоуправления утром 10 марта и в офисе «Беларуськалия». Дальше охраны журналистов не пустили. По распоряжению руководства охранник говорит, чтобы представители СМИ за всей информации обращались на сайт МЧС.

По сведениям радиостанции, все руководство компании вместе с гендиректором находятся на территории третьего рудоуправления.

Коллеги Дмитрия и Максима рассказывают TUT.BY, что панель, на которой те работали, экспериментальная.

— Это была экспериментальная ходка. Рациональное предложение для улучшения производства, — рассказывает один из горняков. — Когда-то здесь уже велись горные работы, и вот спустя годы, туда снова вернулись. Порода там обваливалась, поэтому для безопасности придумали специальные крепежи.

Горняки, которые просят не называть их имен, рассказывают порталу: на месте, где случилось ЧП, в тот момент могло быть три человека — машинист комбайна, рабочий и сменный мастер. Мастер, поясняют, ответственный сразу за несколько комплексов, во время происшествия был на другом объекте.

— Он был на другой панели, в другой части ходки. Под конец смены там вырубило свет, и мастер, видимо, стал возвращаться туда, где работали Дмитрий и Максим, — рассказывает один из горняков. — У него с собой был датчик метана, прибор стал показывать метан. Дышать было невозможно, он включился в самоспасатель и продолжил идти к парням. Он увидел, что ходка полностью завалена, ребят не видно, и сообщил диспетчеру.

Горняки говорят, что в длину порода обрушилось примерно на 50 метров. Что точно случилось, горняки не знают. Версий у них две. Отметим, что обе версии — неофициальные.

Горняки предполагают, что обрушилась порода, и из-за этого произошел взрыв. Вторая — противоположная ей: произошел выброс метана, он сдетонировал и стал причиной обрушения. Из данных, которые раньше публиковало МЧС, следует: «По предварительной информации, при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта -620 метров произошло обрушение пород кровли с выбросом газа (метан) и соли из массива».

На вопрос, был ли слышен взрыв, горняки ответить не могут.

— В шахте иногда проводят буровзрывные работы, — продолжают собеседники. — И поэтому на звуки мы не реагируем. Когда случается авария, срабатывают системы оповещения, и мы эвакуируемся. Но вчера ничего такого не было. Наша смена работала на противоположной стороне горизонта. С работ мы выехали по графику. Тогда только и увидели спасателей и скорую.

 
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