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Общество
10.03.2018
Ольга Комягина, фото Катерина Гордеева, TUT.BY
«Папа маму любил, но очень ревновал»

Подробности семейной трагедии в Сморгони.

В Сморгони 59-летний мужчина плеснул кислоту в лицо своей бывшей супруге — 57-летней женщине, потом изрезал ее ножом и покончил с собой. О том, что произошло 28 февраля в обычной сморгонской хрущевке, TUT.BY рассказали соседи и сын семейной пары.

Рабочая окраина районного центра. Хрущевки, построенные когда-то для работников агрегатного завода, почти примыкают друг к другу. Все у всех на виду, и все друг друга знают. Семейная трагедия, разыгравшаяся в одной из квартир на втором этаже типовой пятиэтажки, конечно, на слуху.

— Я Володю знала с юности — были в одной компании. Нормальный мужик. Вроде… Ну, ссорились они с женой, потом мирились. Как все. Говорят, ревновал он Лену сильно. Она поэтому, устав от его претензий, и развелась с ним, — говорит жительница дома напротив.

Соседи семейной пары вспоминают, что 28 февраля слышали из квартиры женские крики «Помогите», но к бурным выяснениям отношений Владимира и Елены, говорят, привыкли. Но все-таки кто-то из жильцов с верхних этажей спустился вниз и позвонил в дверь. Никто не открыл. Позже соседка обнаружит босую Елену на улице. Женщина истекала кровью и плакала. Вызвали скорую и милицию.

Елена и Владимир познакомились в общей компании, стали встречаться, поженились, родился сын Саша. Глава семьи в какой-то момент заболел — сахарный диабет, потом перенес инсульт. Из-за болезни не работал. Елена трудилась воспитательницей в детском саду. Дошкольное учреждение находится прямо напротив дома. Сын женщины — 33-летний Александр — показывает рукой в сторону окна, откуда видны разноцветные горки и качели садика.

— Папа маму любил, но очень сильно ревновал, — о родителях Саша говорит негромко, тщательно подбирая слова. Сильно переживает.

Квартира, где разыгралась семейная трагедия, — обычная «двушка». Секция-«стенка», телевизор, цветы на окнах. Чисто и аккуратно. На полке — черно-белый портрет молодого мужчины, чуть ниже — маленькая фотография его же, но уже в возрасте. Рядом со снимком — рюмка водки, накрытая куском хлеба.

— Это папа. Вот похоронили его недавно. Это я его в тот день нашел. Дверь в квартиру была заперта. Меня с работы вызвали в 10 утра. Открывали со спасателями и милиционерами. Зашли в коридор, потом в ванну — там отец. Воткнул себе нож в сердце. Отец не подавал признаков жизни. Маму уже к тому времени отвезли в больницу.

Каждый день Саша ездит к Елене. Женщина говорить о трагедии с сыном не хочет.

— Или не может, — уточняет мужчина. — Но все-таки сначала немного рассказывала, что произошло. Они в тот день сильно ссорились. Отец опять ревновал и упрекал мать, что она не так на кого-то посмотрела. Понимаете, они всю жизнь вместе прожили. Ну, ссорились иногда. Да, порой громко и эмоционально выясняли отношения.

Очень много пишут про нас в интернете. Но все это неправда. Отец алкоголем не злоупотреблял и каких-то других проблем не испытывал. У папы просто была ревность, но мама никаких поводов для этого никогда не давала, всегда пыталась конфликты сгладить. Но в тот день, наверное, не смогла. Отец сначала избил маму, потом плеснул ей в лицо электролит (жидкость на основе серной кислоты для заправки аккумуляторов. — Прим. TUT.BY). А чуть позже накинулся на нее с ножом. Изрезал ноги. Нет, на лице ничего не выцарапал. Она успела выбежать из дома, а он закрылся в квартире… Не понимаю.

Фото: ГКСЭ

Александр рассказывает, что родители развелись год назад, когда он работал за границей. О причинах развода не говорили. Саша и не спрашивал.

— Питались они уже отдельно. Жили, как соседи, можно сказать. Но отец, наверное, не смирился с тем, что они развелись. Хотя сейчас уже и не узнаешь.

Елену уже перевели из реанимации в обычное отделение. Александр говорит, что женщине, возможно, понадобится пересадка кожи — кислотой сильно повреждено лицо.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер мучения и истязания». Расследование ведет управление Следственного комитета по Гродненской области.

Контактный номер телефона для пострадавших от домашнего насилия — общенациональная горячая линия — 8 801 100-88-01

Контактный номер телефона для размещения в Убежище для женщин, пострадавших от домашнего насилия, — 8 029 610-83-55

Общенациональная детская линия — 8 801 100-16-11

 
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