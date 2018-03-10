Какие зарплаты белорусы могут увидеть к 2020 году. Правда, есть одно «но»

И что для этого нужно сделать.

Средняя зарплата в Речицком районе в 2020 году должна вырасти до 1279 рублей, а в Хойникском — до 843 рублей. Правда, есть одно «но» — такие зарплаты обещают при «устойчивом и эффективном росте экономики всех отраслей и опережающего роста производительности труда».

FINANCE.TUT.BY посмотрел, на какие зарплаты планируют выйти в разных районах и городах за ближайшие три года.

На национальном правовом интернет-портале публикуют уточненные программы социально-экономического развития районов и городов на 2016−2020 годы.

Так, жители Кормянского района, по прогнозам, в 2020 году будут получать в среднем 797 рублей, Кричевского — от 871,2 до 900,6 рубля, Мстиславского — 774,9 рубля или на 67,7% больше, чем в 2015 году.

«В период до 2020 года в области оплаты труда планируется обеспечить последовательное повышение ее реального уровня, снижение разрыва между оплатой труда работников бюджетных организаций и средней заработной платой в целом по Мстиславскому району», — говорится в программе социально-экономического развития района до 2020 года.

Правда, есть одно «но» — рост зарплаты в производственной сфере будет только «при условии устойчивого и эффективного роста экономики всех отраслей и опережающего роста производительности труда».

В Мстиславском районе также намерены устранять «межрегиональную дифференциации в оплате труда» — повышать уровень оплаты труда работников сельского хозяйства. Но только при опережающем росте производительности труда и улучшении финансового состояния организаций сельского хозяйства.

К слову, в 2017 году в районе планировали выйти на средние заработки в 535,8 рубля, а по факту в январе-декабре получилось 530,7 рубля.

Жители Костюковичского района, согласно программе, в 2020 году должны увидеть средние зарплаты от 914,1 до 939,8 рубля. К примеру, в 2017 году в Костюковичском района планировали выйти на среднюю зарплату в 725 рублей, а по факту в январе-декабре прошлого года получилось 679,9 рубля.

При этом реальная зарплата должна увеличиться на 6,6−8% по отношению к 2015 году. В районе намерены «поэтапного сближать уровень зарплаты работников бюджетных организаций с уровнем средней зарплаты в экономике», а также продолжить применять гибкую систему оплаты труда, которая учитывает «результативность вклада каждого работника в финансово-экономическую деятельность организаций».

В Лоевском районе, по прогнозам, средняя зарплата в 2020 году составит 776 рублей, в Хойникском — 843 рубля, в Чаусском — 834,7 рубля, в Круглянском — 778,3 рубля, в Наровлянском — 877 рублей.

В Наровлянском районе надеются, что «уровень заработной платы в бюджетных организациях к 2020 году должен составлять не ниже 80% от средней заработной платы в целом по району».

Напомним, жители Гомельской области, как прогнозируется, к концу 2018-го — 906 рублей, 2019-го — 997 рублей, а 2020-го — 1097 рублей. Но при условии «устойчивого и эффективного роста экономики всех отраслей и опережающего роста производительности труда».

В 2017 году власти Гомельской области рассчитывали выйти на среднюю зарплату в 824,2 рубля, а по факту получилось 731,5 рубля.

К 2020 году средняя зарплата в Гомеле должна составить 1182 рубля, в Речицком районе — 1279 рублей, Мозырском — 1209 рублей, Светлогорском — 1134 рублей, Жлобинском — 1087 рублей, Гомельском — 1045 рублей. Меньше всего в области, как ожидается, в 2020 году будут получать жители Лоевского района — 776 рублей (к концу этого года — 583 рублей).

В Минске, как говорится в программе развития региона до 2020 года, в 2018 году планируется выйти на зарплату 1248,21−1276,94 рубля, в 2019-м году — на 1360,55−1398,25 рубля, а в 2020-м году — на 1470,75−1512,91 рубля. Средняя зарплата минчан, как ожидается, к 2020 году вырастет на 65,9−70,6% к уровню 2015 года.