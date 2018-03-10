.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Дата выборов указана на упаковке хлеба. Фотофакт
Антигерой недели в Рунете. Депутат Слуцкий как образ российского депутата
Российский обозреватель: «Украинцы, в отличие от нас, своих убитых на войне хоронят открыто и с почестями»
Какие зарплаты белорусы могут увидеть к 2020 году. Правда, есть одно «но»
Азаренко и Соболенко выиграли у красоток из Sports Illustrated Swimsuit
Путин прокомментировал доходы самого известного виолончелиста России
Дело Скрипаля привело на кладбище: новые подробности отравления разведчика в Англии
100 гадоў БНР: Як з’явілася ідэя беларускай дзяржаўнасці
Соболенко нанесла поражение лучшей русской теннисистке
Двух горняков, которые оказались под завалами в шахте «Беларуськалия», пока не нашли
«Полсекунды Домрачевой потрясли мир»: драматичная победа белоруски в Контиолахти
Белорусские спортсмены на открытии Паралимпиады-2018. Фотофакт
Предостережение дня. Ведущий российского Первого канала – об отравлении Скрипаля
В Гомеле милиция задержала налетчиков на продуктовый магазин
Як сельсавет у Магілёўскім раёне паблытаў 100-годдзе БНР з 23 лютага
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Стоило в Беларуси появиться где-то деньгам, и вот они уже там»
Саакашвили: «Поляк мне сказал: у нас хуже, чем в Беларуси»
«За такой фильм могу и отсидеть». Автора картины о Лукашенко допросили в милиции
Карбалевич: «Подождем, пока неприятный запах достигнет окрестностей Дроздов»
Кадровая политика Лукашенко удивляет даже бывалых

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Власти поставили на уши страну, нанеся удар по маршрутчикам и потребителям их услуг»
Как власти «спасли» легпром: впечатляющие цифры
«Опущенные головы, которые соглашаются всегда и со всем в угоду одной голове»
О чем Венесуэла предупреждает Беларусь
Биатлонист рассказал, что болит у Лукашенко
«Предвыборная кампания в РФ напоминает политическую атмосферу в Германии накануне Второй мировой»
Политика и шпионаж, или Ошибка белорусского резидента
Выходит, «Майбах» дарить по протоколу нельзя, а Баскова с Лепсом – самое то?
Экономист: «В эйфории прошлогодних показателей у властей рождаются розовые мечты»
«Практически каждый министр и глава исполкома имеет свой «золотой рудник»
Олимпийский чемпион, из-за которого сожгли Хатынь
Ермошина рассказала, сколько платит за «коммуналку» и почему не экономит
Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку
Как Лукашенко винит правительство в том, чем сам занимался долгие годы
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лукашенко и оппозиционеры в одной футбольной команде
Белорусский министр опубликовал трогательную фотографию с мамой
Откровенные декольте и смелые вырезы на вечеринке после «Оскара»
Лукашенко вышел на лыжню и назвал Колю «мужиком»
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
Как ОБЭП задерживал директора крупного предприятия
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
10.03.2018
FINANCE.TUT.BY
Какие зарплаты белорусы могут увидеть к 2020 году. Правда, есть одно «но»

И что для этого нужно сделать.

Средняя зарплата в Речицком районе в 2020 году должна вырасти до 1279 рублей, а в Хойникском — до 843 рублей. Правда, есть одно «но» — такие зарплаты обещают при «устойчивом и эффективном росте экономики всех отраслей и опережающего роста производительности труда».

FINANCE.TUT.BY посмотрел, на какие зарплаты планируют выйти в разных районах и городах за ближайшие три года.

На национальном правовом интернет-портале публикуют уточненные программы социально-экономического развития районов и городов на 2016−2020 годы.

Так, жители Кормянского района, по прогнозам, в 2020 году будут получать в среднем 797 рублей, Кричевского — от 871,2 до 900,6 рубля, Мстиславского — 774,9 рубля или на 67,7% больше, чем в 2015 году.

«В период до 2020 года в области оплаты труда планируется обеспечить последовательное повышение ее реального уровня, снижение разрыва между оплатой труда работников бюджетных организаций и средней заработной платой в целом по Мстиславскому району», — говорится в программе социально-экономического развития района до 2020 года.

Правда, есть одно «но» — рост зарплаты в производственной сфере будет только «при условии устойчивого и эффективного роста экономики всех отраслей и опережающего роста производительности труда».

В Мстиславском районе также намерены устранять «межрегиональную дифференциации в оплате труда» — повышать уровень оплаты труда работников сельского хозяйства. Но только при опережающем росте производительности труда и улучшении финансового состояния организаций сельского хозяйства.

К слову, в 2017 году в районе планировали выйти на средние заработки в 535,8 рубля, а по факту в январе-декабре получилось 530,7 рубля.

Жители Костюковичского района, согласно программе, в 2020 году должны увидеть средние зарплаты от 914,1 до 939,8 рубля. К примеру, в 2017 году в Костюковичском района планировали выйти на среднюю зарплату в 725 рублей, а по факту в январе-декабре прошлого года получилось 679,9 рубля.

При этом реальная зарплата должна увеличиться на 6,6−8% по отношению к 2015 году. В районе намерены «поэтапного сближать уровень зарплаты работников бюджетных организаций с уровнем средней зарплаты в экономике», а также продолжить применять гибкую систему оплаты труда, которая учитывает «результативность вклада каждого работника в финансово-экономическую деятельность организаций».

В Лоевском районе, по прогнозам, средняя зарплата в 2020 году составит 776 рублей, в Хойникском — 843 рубля, в Чаусском — 834,7 рубля, в Круглянском — 778,3 рубля, в Наровлянском — 877 рублей.

В Наровлянском районе надеются, что «уровень заработной платы в бюджетных организациях к 2020 году должен составлять не ниже 80% от средней заработной платы в целом по району».

Напомним, жители Гомельской области, как прогнозируется, к концу 2018-го — 906 рублей, 2019-го — 997 рублей, а 2020-го — 1097 рублей. Но при условии «устойчивого и эффективного роста экономики всех отраслей и опережающего роста производительности труда».

В 2017 году власти Гомельской области рассчитывали выйти на среднюю зарплату в 824,2 рубля, а по факту получилось 731,5 рубля.

К 2020 году средняя зарплата в Гомеле должна составить 1182 рубля, в Речицком районе — 1279 рублей, Мозырском — 1209 рублей, Светлогорском — 1134 рублей, Жлобинском — 1087 рублей, Гомельском — 1045 рублей. Меньше всего в области, как ожидается, в 2020 году будут получать жители Лоевского района — 776 рублей (к концу этого года — 583 рублей).

В Минске, как говорится в программе развития региона до 2020 года, в 2018 году планируется выйти на зарплату 1248,21−1276,94 рубля, в 2019-м году — на 1360,55−1398,25 рубля, а в 2020-м году — на 1470,75−1512,91 рубля. Средняя зарплата минчан, как ожидается, к 2020 году вырастет на 65,9−70,6% к уровню 2015 года.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.5 (оценок:10)
Главное
Андрей Мороз: «В 90-е мы упустили шанс сделать скачок в экономическом развитии»
Орехъ: «Это в Болгарии агент КГБ – клеймо, а в России – почти орден»
Главный тост, который произносили: «Чтоб не воскрес!»
Как акробат Арчи Лич стал неподражаемым Кэри Грантом
«Как бы Белстат не писал слово «халва» про зарплаты, во рту слаще не стало»
Азаренко и Соболенко выиграли у красоток из Sports Illustrated Swimsuit
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY