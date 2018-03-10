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Комментарии
10.03.2018
Антон Орехъ, Эхо Москвы
Орехъ: «Это в Болгарии агент КГБ – клеймо, а в России – почти орден»

Ловкие болгары умудрились «одним махом троих побивахом». И нашу славную историю исказить и Святейшего Патриарха принизить – причем, по двум статьям.

Он у них и кагэбэшник, он у них и торгаш нечистоплотный. С историей пускай разбираются историки – если смогут, конечно. С унижением величия Патриарха Кирилла еще сложнее.

Были времена, когда всякий понимал, что добиться высокого положения в РПЦ и при этом не сотрудничать с КГБ было почти библейским чудом. Об этом говорили, про это все знали, но в этом стыдно было признаваться. Потому что КГБ было не в моде. Но мода меняется. То, что вчера считалось компроматом, сегодня становится бонусом для резюме.

Это в Болгарии агент КГБ – клеймо, а в России – почти орден. Я бы на месте наших архимандритов был посмелее и огласил на какой-нибудь Пасхальной литургии свои клички и позывные. У нас президент – чекист, чего остальным стесняться! Я бы на эту строку биографии вообще сделал серьезный рекламный упор.

Но как быть с сигаретами? В 90-е мало у кого были сомнения в том, что Кирилл завез в Россию миллиарды сигарет, что само по себе грех. Потом это активно опровергали. То есть сигареты, конечно, ввозили, но как бы кто-то другой. Ввозила беспошлинно церковь, но какая-то безымянная – почти святой дух.

И активное отрицание этой истории и персонального участия в ней Кирилла только подтверждает, что завоз в страну миллиардов табачных изделий – это грех, и что вместо абстрактной молитвы гражданам дали конкретную отраву.

Но ведь и такую неловкую ситуация можно повернуть себе в плюс. Сказать, что сигареты были освященные. Что чудотворные слова членов Синода понизили содержание вредных смол и никотина. Что курение таких сигарет можно приравнять к приему витаминов. Что даже если это яд — лучше от нас его принять, чем от неизвестных проходимцев — а мы тут же вас отмолим.

В общем, разные есть варианты. Святые отцы мозги народу канифолят не первое столетие, и выкрутиться сумеют. А для тех, кто живет не только верой, это история стала внезапным напоминанием о силе репутации. Завоз табака через алтарь прекратили 20 лет назад, КГБ нет почти 30 лет — а память жива.

И хотя в нашей церкви есть сотни священников, которые искренне служат богу и несут свет своей пастве, я бы поостерегся доверять любому человеку в рясе. Не только потому, что КГБ и сигареты. А потому что дорогущие машины и лихие покатушки на них. Потому что разврат, совращение малолетних, жизнь в роскоши, чревоугодии и пьянстве.

Потому что уже существенно позже КГБ и сигарет у Патриарха в портфолио была нанопыль, были растворимые часы, и много разных причиндалов, не похожих на атрибуты святости и аскезу. Так что дело не в словах этого болгарина, а в том, что слова эти мог сказать любой из нас.

 
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