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Спорт
10.03.2018
Михаил Миронович
Азаренко и Соболенко выиграли у красоток из Sports Illustrated Swimsuit

10 марта на престижном турнире в Индиан-Уэллсе белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко сыграли первый матч в парном разряде.

Им противостоял американо-канадский дуэт – Слоан Стивенс и Эжени Бушар. Любопытно, что недавно обе эти теннисистки снялись для самого знаменитого каталога купальников в мире – Sports Illustrated Swimsuit 2018.

За несколько часов до этого матча Арина Соболенко выиграла поединок у лучшей русской теннисистки Светланы Кузнецовой. А накануне Виктория Азаренко тоже одержала победу – над британкой Хизер Уотсон, отыграв в одном из геймов сразу 7 брейк-пойнтов.

Противостояние белорусского и заокеанского тандемов вышло чрезвычайно упорным. Но всё-таки наши девушки оказались сильнее – 7:6 (7:3), 2:6, 10:7. Теперь им предстоит матч с российской парой Екатерина Макарова/Елена Веснина.

Примечательно, что Азаренко еще раз встретится со Стивенс в Индиан-Уэллсе – во втором круге одиночного разряда. А вот канадская напарница американки уже может отправляться на пляж.

Бушар променяла теннис на бикини (фото)

 
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