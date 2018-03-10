Путин прокомментировал доходы самого известного виолончелиста России

Президент России опроверг предположения о том, что Сергей Ролдугин как-то связан с его средствами.

— Я его знаю очень хорошо, он один из моих друзей, выдающийся музыкант… Вы знаете, я не в курсе его дел и чем он занимается, но я знаю, что его доход достаточен, чтобы купить эти инструменты, — сказал Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

На дополнительный вопрос ведущей о слухах, что деньги Ролдугина на самом деле принадлежат самому Путину, президент ответил: «Это точно не мои деньги».

Имя Ролдугина в качестве предполагаемого «кошелька» президента стало известно широкой общественности после обнародования панамских архивов. Позднее журналисты OCCRP связали с Путиным 24 млрд долларов денег, которыми располагают люди из его ближнего круга.

Позже в Telegram появился канал «Футляр от виолончели», авторы которого рассказывают тайные подробности жизни высшего руководства России и его окружения, включая любовные связи и бизнес-схемы.