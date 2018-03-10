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10.03.2018
Дело Скрипаля привело на кладбище: новые подробности отравления разведчика в Англии

Экс-сотрудник российского ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены нервно-паралитическим веществом в своем доме в британском городе Солсбери.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph. По данным издания, следствие пришло к такому выводу после того, как в больницу с тяжелым отравлением попал сотрудник городской полиции Ник Бейли — он посетил дом Скрипаля спустя несколько часов после обнаружения двух людей в бессознательном состоянии.

Также британские эксперты в пятницу провели ряд следственных операций на кладбище, где были захоронены жена и сын экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Очевидцы рассказали, что у кладбища весь день находился «огромный конвой» медицинских и военных машин, со ссылкой на Salisbury Journal сообщает «Газета.Ру». На оцепленной территории люди в желтых и белых защитных костюмах складывали неизвестные предметы в большие желтые контейнеры.

Местные СМИ предполагают, что это могли быть останки Александра и Людмилы Скрипаль. Гибель родственников экс-шпиона может стать частью расследования его отравления.

Собранные материалы спецслужбы поместили в машину и увезли с территории кладбища — за ними в колонне последовали полицейские автомобили, военная техника, сотрудники аварийной службы и скорая помощь.

Кроме того, местные полицейские могли забрать цветы с могил супруги и сына Скрипаля. «Предположительно, полиция забирает какие-то предметы с могил жены и сына г-на Скрипаля. Возможно, цветы — их могли оставить здесь незадолго до инцидента», — написала в пятницу в своем твиттер-аккаунте корреспондентка телеканала SkyNews.

Британская полиция оцепила могилы родственников Скрипаля и его дом еще 8 марта. Об этом сообщала газета The Daily Telegraph. Издание также отмечало, что смерть Людмилы Скрипаль вызывает вопросы у следствия.

Источники газеты «Financial Times» в службах безопасности ранее заявили, что Скрипаль после переезда в Великобританию в 2010 году продолжал передавать западным спецслужбам информацию о работе российских разведчиков. Собеседники FT отмечают, что это могло стать причиной покушение на шпиона.

«Он был полезен в течение ограниченного периода. Хоть это и не было шпионажем, его продолжали использовать», — заявил источник газеты. Он также отметил, что Сергей Скрипаль делился информацией о приоритетах российских спецслужб и о том, как они осуществляют вербовку и ведут контрразведку.

Еще один собеседник FT отметил, что полученные от таких источников сведения могут использоваться в работе оборонных и разведывательных служб.

Напомним, что экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии в торговом центре британского города Солсбери. Их в критическом состоянии госпитализировали в больницу.

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