Соболенко нанесла поражение лучшей русской теннисистке

Поздний вечер 9 марта принес белорусским болельщикам еще одну радость: после того, как биатлонистка Дарья Домрачева выиграла спринт в Контиолахти, опередив главную конкурентку на полсекунды, на другом конце планеты отличилась теннисистка Арина Соболенко.

Во втором круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе нашу землячку ждала первая ракетка России. Светлана Кузнецова (18-й номер мирового рейтинга) перед матчем с Ариной Соболенко (63) считалась явной фавориткой.

Однако с первых минут игры инициативу захватила белоруска. Опытнейшая 32-летняя Кузнецова не справлялась с ураганными ударами 19-летней Соболенко. Арине не хватало стабильности, не особо шла первая подача. Но все равно вторая ракетка Беларуси нанесла поражение лучшей на данный момент русской теннисистке – 6:4, 6:3. На все про всё ушел 1 час 13 минут.

В 1/16 финала Арина Соболенко встретится с другой молодой да ранней – 18-летней Маркетой Вондроушовой (54). Чешка в Индиан-Уэллсе тоже успела обыграть топовую теннисистку, британку Йоханну Конту.

Азаренко и Соболенко выиграли у красоток из Sports Illustrated Swimsuit