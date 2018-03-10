Двух горняков, которые оказались под завалами в шахте «Беларуськалия», пока не нашли

Они находятся под завалами в руднике третьего рудоуправления.

— Идут спасательные работы, производятся раскопки. Людей пока нет, они либо под завалами, либо за завалами, — сообщил TUT.BY источник.

В руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия» 9 марта произошло ЧП — под завалами в шахте оказалось два работника.

— Очевидцы говорят, около 17.40 в шахте на третьем руднике произошел выброс газа и обрушение породы. Завалило комбайн с двумя работниками, — рассказал читатель портала.

МЧС накануне сообщил, что по предварительной информации при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта 620 метров произошло обрушение пород кровли с выбросом газа (метан) и соли из массива. Причина произошедшего выясняется.