Как акробат Арчи Лич стал неподражаемым Кэри Грантом

Гений филигранной джентельменской комедии не снимался в вестернах, внимательно относился к деталям и слишком любил ЛСД.

Звонкая пощечина отворяемой двери. Язвительная приветственная острота. Ироничная галочка бровью. Резкий скрип начищенных штиблет, ароматическая атака терпкой цветочной свежести из петлички. В комнату беззвучной походкой развратного кота входит мужчина в белоснежной двойке, оттеняемой несмываемым бронзовым загаром римской статуи.

В комнате воцаряется молчание. Осанки выпрямляются, на лицах зажигаются эмалированные огни улыбок. Восхищенный шепот сочно шкворчит на медленном огне обожания. Артистические шеи вытягиваются, словно стебли подсолнухов навстречу солнцу. «Грант – единственный актер, – писал голливудский колумнист, – в чью сторону поворачиваются головы других актеров, когда он входит в комнату». Кто бы сомневался; в случае с Кэри всегда было на что посмотреть.

И дело даже не в его персональном стиле. Но и в нем, разумеется, тоже. В конце концов, если кто и способен подточить величавое одиночество Гранта на пьедестале самой безупречно одетой звезды Голливуда, то разве что Фред Астер. Хотя безупречность Астера всегда была слегка эстрадного разлива – такой шик-блеск всезнайки конферансье с порхающими лодыжками-капустницами. В то время как Грант был сам Мистер Силуэт, растворивший глаз-алмаз сноровистых порт­няжек с Сэвил-роу в расслабленном американском пофигизме с большой дороги.

Когда пять лет назад вышел роскошный альбом Cary Grant: A Celebration of Style (на обложке – та самая бронзовая статуя в белоснежной двойке), Армани не оставалось ничего, кроме как написать предисловие.

Разумеется: расчерчивая в 80-е свои мягкие карандашные силуэты, Джорджо держал в уме костюмы героев Гранта 40–60-х.

1910 год. Попробуйте разглядеть этом мальчике по имени Арчи Лич будущего Кэри Гранта

Впрочем, пресловутую беспечную небрежность своего образа Мистер Силуэт денно и нощно высчитывал, словно сумасшедший профессор. Щепетильность звезды в вопросах внешнего вида была легендарной. Известно письмо Гранта, в котором актер извещал своих портных, что воротник присланной рубашки ровно на одну восьмую дюйма короче, чем нужно. Его отец утюжил костюмы в модном магазине в родном Бристоле; Кэри вырос в мире оверлочных строчек и фестонных ножниц, его было не провести на мякине.

Он вообще был педантом: однажды развернул завтрак в отеле и пригрозил позвонить лично Конраду Хилтону, дабы тот разобрался, почему ему, Кэри «факин» Гранту, принесли полтора маффина, если в меню черным по белому написано: «маффинЫ». «Полтора не тянет на множественное число», – пояснил Кэри удивленному менеджеру, явившемуся на возмущенный зов артиста. В другой раз его чувство прекрасного оскорбилось унылостью пейзажей развешанных по стенам декораций. Пришлось сворачивать съемки до того момента, пока мессир не сбегает домой и не притащит картины из своей спальни. Он всегда выключал свет, выходя из комнаты, и тщательно изучал счет в ресторане.

«Бизнес есть бизнес, – оправдывался записной жмот, – где бы вы им ни занимались». Хотя халяву любил: «Грант постоянно бывал у меня с друзьями, – делился владелец ресторана в Голливуде, – но я ни разу не видел, чтобы он платил по счету».

Грант увековечивает свою подпись. Отпечатки стоп на памятном цементном поле

Сам Грант не считал себя педантом. Он не раз повторял, что просто предельно внимателен к деталям. Актер мог часами отрабатывать самый естественный и киногеничный способ зажечь сигарету, пристегнуть запонку или расправить галстук.

«Я часами простаивал в темноте прохода, наблюдая за реакцией людей на мою игру и стараясь запомнить, что именно волновало или смешило публику», – признавался актер в автобиографии.

Именно так – из тщательных биометрических замеров мастерства и бесконечного калибрования своих сильных и слабых сторон – и родился его уникальный исполнительский стиль. Что бы ни играл Грант, из каких бы предлагаемых обстоятельств ни приходилось выкарабкиваться его персонажам, физкультурная грация и нутряное ощущение природы комического раз за разом сливались на экране в единое неразрывное целое, словно комочки ртути из разбитого градусника.

«Большинство актеров вынимают всю душу из своих реплик; Кэри щекочет их так нежно, что в них начинает теплиться жизнь», – гениально шутил режиссер «Касабланки» Майкл Кертиц.

28 февраля 1934 года. Грант с Вирджинией Черрилл прибывают Голливуд после свадьбы в Лондоне

Всему этому он учился почти 20 лет. Сперва – в мюзик-холльной труппе Боба Пендера, в пеструю банду которой влился 14‑летним. Акробат, мим и жонглер Арчи Лич («Моя фамилия Лич. При рождении к ней были добавлены имена Арчибальд Александр, которые мне, по очевидным причинам, не удалось опротестовать») ушел в циркачи из своей странной семьи, а через два года навсегда сбежал за океан. Потом – на Бродвее, где юный сперматозавр оттачивал сценический дар в бесконечных музыкальных ревю.

И наконец, в Голливуде, где выбравший себе имя «Кэри Грант» (по инициалам любимых киноактеров – Кларка Гейбла и Гари Купера) натурализованный англичанин снялся в трех десятках романтических мелодрам и пафосных слезовыжималок, прежде чем нашел свое истинное экранное альтер эго в «Жуткой правде» (1937).

«Я притворился тем, кем хотел быть, и в итоге стал им. Или мы встретились на полдороге». Не это ли исчерпывающее в своем неброском лаконизме описание идеального жизненного пути любого успешного художника?

Суровые будни мюзик-холльного акробата научили Гранта двум главным вещам – контролю и командной игре. Он ведь был по сути первым свободным агентом Голливуда, поставившим себя вне контрактной студийной системы – актер сам заключал договора со студиями и был единственным «инде­пен­дентом» на голливудском кинорынке того времени.

Когда Кэри почувствовал, что штурвал выскальзывает из уставших рук, он спокойно ушел из кино и переключился на другие, не менее увлекательные и прибыльные занятия. Что касается командной игры, то здесь Гранту точно не было равных. Классическая американская имиджелогия угрюмого героя-одиночки была глубоко чужда его темпераменту.

Вдумайтесь – он был единственным суперстаром золотого века Голливуда, ни разу не снявшимся в вестерне. Разумеется: бывшему акробату всегда нужны были гибкие человеческие поверхности, от которых реактивные мячики его хохм могли бы отскакивать со скоростью ответной шутки. Кроме того, он любил целовать партнерш, а не верную лошадь.

С Рэндольфом Скоттом, ближайшим другом

Соответственно, спальня Гранта была ничуть не менее людным местом, чем его грим­уборная. Первая жена Кэри, Вирджиния Черрилл, развелась с ним, потому что актер имел привычку ее мутузить. Со второй – наследницей миллионов Барбарой Хаттон – они остались друзьями (Грант не преминул прописать в брачном контракте, что не имеет и не планирует иметь к жене никаких финансовых претензий.

«Если она захочет прикупить бриллиантовые калоши, то ради Бога – но за квартиру и продукты буду платить я», – радостно объявил Грант репортерам в самом начале их недолгой супружеской жизни.

Он оказался единственным неаристократом из семи мужей Барбары – остальные были сплошь обнищавшие князья, бароны да принцы, самым нечистоплотным из которых оказался князь Игорь Трубецкой).

Третья законная спутница звездной жизни – актриса Бетси Дрейк – с помощью гипноза отучила Гранта от выпивки и курения и подсадила на вполне легальный в ту пору ЛСД. В течение трех с половиной лет брака они не жили вместе, зато часто ходили на свиданки, ездили вместе отдыхать и души друг в друге не чаяли.

«Смотри, это моя жена, – шептал на очередной бродвейской премьере Грант своему спутнику, тыкая пальцем в миловидную фемину, пришедшую в театр с другим мужчиной. – Красотка, скажи?»

1966 год. Грант с четвёртой женой, Дайан Кэннон, и трёхмесячной дочкой Дженнифер

Диэтиламид лизергиновой кислоты актер считал подарком свыше и верил, что галлюциноген вылечит его от всех психотравм детства, главной из которых было внезапное исчезновение матери. Арчи было девять, когда отец сообщил ему как-то после школы, что мама уехала на курорт. О том, что папаша сдал свою легковозбудимую супружницу в психушку, Кэри узнал уже взрослым дядькой.

«С помощью ЛСД я переродился. Перестал быть жертвой, научился контролировать подсознание и понял, что во всех женах видел суррогат матери».

На почве обожаемого наркотика 65-летний ловелас расстался со своей четвертой женой, 30-летней актрисой Дайан Кэннон, жаловавшейся суду, что «сей апостол ЛСД заставлял меня принимать наркотик вместе с ним, а когда я отказывалась, начинал орать на меня и бить по щекам». Очевидцы рассказывали, что не чуждый бытового рукоприкладства актер также любил при случае прихлопнуть свою молодую супружницу по попе.

Последней, пятой женой актера стала его давняя ассистентка Барбара Харрис, на которой он женился 77-летним и с которой прожил до смерти.

1 декабря 1974 года. 70-летний Кэри на Восточном побережье Нью-Йорка

Впрочем, гораздо дольше, чем с любой из жен, Грант прожил со своим другом, звездой вестернов (противоположности сходятся?!) Рэндольфом Скоттом. Молодые звезды жили вместе около 12 лет – с небольшим перерывом на первый брак Гранта – в съемном коттедже, который прозвали Холостяцким поместьем. Большинство современников и приближенных актерской пары – в их числе легендарный кинорежиссер Джордж Кьюкор – не сомневались, что Грант и Скотт жили в гомосексуальном браке, а знаменитый фэшн-журналист Ричард Блэкуэлл в своих мемуарах писал, что актеры были «безумно и преданно влюблены друг в друга».

Актер Александр Д’Арси, в свою очередь, утверждал, что «Кэри знал, что толкуют об их с Рэндольфом совместной жизни, но ему было наплевать». Журналы того времени полны юмористических фотосессий, запечатлевших двух кинозвезд, трогательно готовящих скромный пацанский ужин на двоих.

Представьте, что бы сейчас написали журналы, прознав, что какие-нибудь Райан Рейнольдс и Оуэн Уилсон живут вместе уже десять лет. Забавно, что две первые жены Гранта прямым текстом обвиняли бывшего мужа в гомосексуальных наклонностях. На что несгибаемая Бетси Дрейк отвечала: «Почему я должна верить байкам про то, что Кэри – гей, если мы только и делали, что трахались как кролики?»

2 января 1946 года. Грант, Ингрид Бергман и Альфред Хичкок на съёмках фильма «Дурная слава»

Уйдя в 1966-м из кино, Грант занял кресло в совете директоров «Фаберже». Почетный пост давал ему возможность пользоваться самолетом компании, что он и делал, мотаясь по свету, чтобы увидеться с дочерью. Еще при жизни (во многом – благодаря эффектному уходу из профессии) статус Кэри Гранта в качестве главного голливудского небожителя начал приобретать совсем небесные очертания.

«Когда я был молод, рецепт счастья был прост: поход на фильм с Кэри Грантом» (Ральф Лорен). «Лучший и наиважнейший актер в истории кино» (кинокритик Дэвид Томпсон). «Мы улыбаемся, когда смотрим на него; мы смеемся еще до того, как он что-то сделает; смотреть на него – само по себе счастье» (легендарная крити­кесса Полин Кейл).

Сам Грант к своей славе относился здраво: «Когда ко мне в ресторане подкрадываются поклонники, и как раз в тот сакраментальный момент, когда я подношу вилку ко рту, начинают с придыханием шептать идиотские фразы вроде

«Мои дети убьют меня, если я не принесу домой ваш автограф» или «Жена не поверит, что я вас видел, если я не предъявлю ей доказательство», я начинаю задумываться о том, все ли у этих жен и детей в порядке. Потом у меня возникает несварение. Я начинаю рыгать».