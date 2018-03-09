Третий год граждане Беларуси остаются чистым продавцом наличной валюты.

В феврале белорусы увеличили чистую продажу наличной валюты более чем в два раза по сравнению с январем до $ 217 млн, сообщает TUT.BY.

Рост чистой продажи произошел за счет заметного снижения интереса к покупке валюты. Если продажа наличной валюты в феврале снизилась на 3,8% по сравнению с январем до $ 562,2 млн, то покупка валюты упала сразу на 37,5%, до $ 345,2 млн.

За весь прошлый год белорусы сдали $ 2,2 млрд чистыми наличными. В 2016-м чистая продажа составила $ 2,4 млрд, за два месяца нынешнего года – $ 249,3 млн.

На фоне этой новости недавнее сообщение об открытии Дворца гимнастики, на который у главы государства, по его словам, не жалко денег, выглядит историей из параллельной реальности.

Дворец гимнастики и еще 15 самых дорогих спортивных сооружений Беларуси

Судя по комментариям на форумах, простые белорусы живут, мягко говоря, другими проблемами:

«Неужели остались наивные, ждущие скорого процветания и не желающие слегка затянуть пояса? Или народ довели до того, что, не распотрошив кубышку, люди обречены на реальный голод?»

«Услуги ЖКХ подорожали, оплата за обучение в ВУЗах с 1 марта выросла, в магазине каждую неделю, хотя бы на 10 копеек дорожает. Только не надо рассказывать, что половина населения доярки с зарплатой 700 долларов, а вторая половина IT с зарплатой от 1500 долларов. Да, как бы Белстат не писал слово «халва» про зарплаты, во рту слаще не стало (то есть в кошельке)».

«Везет тем кому еще есть, что сдавать, большинству осталось только трусы заложить в ломбард».

«Охладели? Да просто не за что ее покупать и ничего большего!

Это разве стабильность? Держать свой народ в бедности, раздавая накопления людей на погашения долгов?! Ну и сколько может такой цирк гастролировать?»