ФК «Крумкачы»: «Нам вынесен смертный приговор»

Руководство клуба приняло решение об отмене матча 1/4 финала Кубка Беларуси с «Неманом».

ФК «Крумкачы» обратился к болельщикам с открытым письмом. В нем описывается ситуация в которую попал клуб. Приводим письмо полностью.

«Дорогие болельщики «Крумкачоў»!

Обращаемся прежде всего к вам. Руководство клуба вынуждено принять решение об отмене матча 1/4 финала Кубка Республики Беларусь с командой «Неман» (Гродно).

Как известно, футбольному клубу «Крумкачы» отказано в приеме заявки на прохождение лицензирования. Апелляция также не принесла результата. По большому счету нашему клубу вынесен смертный приговор.

В связи с появлением множества инсинуаций в СМИ и некорректных комментариев, еще раз подчёркиваем – клуб отстранен от процедуры лицензирования не по финансовым причинам и даже не из-за отсутствия документов! Клуб приговорили к высшей мере наказания за нарушение сроков их подачи.

Несмотря на все наши доводы о чрезмерности столь сурового наказания, включая факты нарушения сроков предоставления документов самой АБФФ, решение оставлено в силе вышестоящей инстанцией.

На наш взгляд, оно противоречит и правовым, и моральным, и спортивным нормам, которых должен придерживаться белорусский футбол. Оно очевидно несправедливое и невероятно жестокое.

Еще один обсуждаемый нюанс – постоянные сравнение «Крумкачоў» и ФК «Торпедо» и якобы выборе между этими клубами. И с правовой, и со спортивной точки зрения никакого выбора между клубами не может быть.

Место в высшей лиге принадлежит нам. Мы его потом и кровью заработали и, поскольку мы от него не отказываемся, иных претендентов на это место быть не может.

На сегодняшний день у клуба готовы все документы, новый учредитель в ходе личной встречи с председателем федерации дал гарантии, что в случае возвращения клуба в процесс лицензирования, долги будут погашены в недельный срок. «Крумкачы» полностью готовы к высшей лиге-2018 как кадрово, так и финансово.

Мы способны это продемонстрировать в максимально короткие сроки, но нам не дают такой возможности. На наш взгляд, за этим решением стоят какие угодно мотивы, но только не правовые и никак не спортивные.

С нормализацией финансовой ситуации в клубе мы обратились к главе федерации с уверениями в готовности участвовать в процессе лицензирования и, как результат, в чемпионате.

Надеялись, что федерация в своем лице продемонстрирует заинтересованность белорусского футбола в существовании такого клуба, как наш, как ранее показывала и демонстрирует сейчас такую заинтересованность по отношению к брестскому «Динамо», новополоцкому «Нафтану», микашевическому «Граниту», футбольному клубу из Житковичей и пр.

Но так случилось, что наш клуб оказался не нужен отечественному футболу. Формальные претензии стали поводом для исключения его из чемпионата страны.

Такие выводы сделаны исходя из того, как развивалась ситуация. Действительно, клубом были нарушены сроки предоставления документов. Связано это с тем, что в пору финансовой неопределенности клуб покинули практически все его сотрудники. Но потом появился инвестор, а вместе с ним надежда и уверенность в завтрашнем дне.

Парадокс, но сложности у клуба начались именно тогда, когда он ожил – начал рассчитываться по задолженностям и показывать финансовую состоятельность.

Как только стало очевидно, что мы намерены успеть поправить все финансовые вопросы к комитету по лицензированию 12 марта, на котором будут выдавать лицензии, АБФФ тут же, вопреки всякой логике, отклонила нашу заявку.

Далее, как только мы рассчитались с 6 футболистами, исключительно по которым и до момента расчета которых, комитет по статусу и трансферам принял решение о запрете на регистрацию новых футболистов – клубу не только не сняли запрет, но и еще добавили штраф -2 очка на чемпионат. Мы делали один шаг навстречу, федерация от нас убегала на два. Вкупе с унижениями нашего клуба в виде невыдачи мячей, термином «16-ой команда» на жеребьевке, каком-то непонятном, раздуваемом официальным сайтом АБФФ, черном пакете – с нашей стороны все это выглядит как комплекс мероприятий по уничтожению клуба.

За спорами о документах порой забывается главное – для чего существуют все эти документы и вообще лицензирование. Для футбола! Футбол – великая игра, здесь на одном поле могут сойтись в честной борьбе богатый и бедный, худой и толстый, высокий и низкий.

И футбольный клуб «Крумкачы» всегда был искренен, честен перед Футболом и своими результатами заслужил места в высшей лиге.

За сезон 2017 года команды «Крумкачоў» провели 137 матчей на национальном уровне – это основной состав, дублирующий и 4 молодежные команды. Как бы сложно ни было клубу осенью 2017 года, ни один матч не был сорван, всегда было организовано домашнее поле, все команды доехали на выездные матчи.

Да, во многом благодаря нашим болельщикам и краудфандингу, но мы нашли решение и выполнили все свои обязательства перед Футболом даже в сложнейшее время.

Но сейчас мы не видим иного выхода, кроме как отменить матч 1/4 финала Кубка Республики Беларусь. «Крумкачы» не выйдут на матч против «Немана» в воскресенье».