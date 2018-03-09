Белорусские спортсмены на открытии Паралимпиады-2018. Фотофакт

Белорусская делегация приняла участие в параде открытия Паралимпиады-2018 в Пхенчхане.

Аналогичное мероприятие в Рио-2016 было связано с громким событием, напоминает «Трибуна»: участник делегации Андрей Фомочкин достал российский флаг – самих россиян в Рио не было из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России.

Сейчас российских спортсменов допустили до участия в Играх – правда, только в нейтральном статусе. Но в этот раз белорусы несли только флаги родной страны.