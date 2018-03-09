Фотожабы: «Когда узнал, что Солодуха не выступит на концерте 25-го»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Солодуха не будет выступать на концерте в День Воли. Ему отсоветовали
Как государство может поддержать не на бумаге самых бедных белорусов
Трамп принял предложение Ким Чен Ына о совместной встрече
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«Грозить Америке – дело милое, духоподъемное и совершенно безопасное»
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