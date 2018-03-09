Предостережение дня. Ведущий российского Первого канала – об отравлении Скрипаля

Кирилл Клейменов предостерег всех желающих стать осведомителем британской разведки.

Ведущий программы «Время» на российском «Первом канале» Кирилл Клейменов прокомментировал историю с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с плохо скрываемой угрозой:

— Я не желаю никому смерти. Но исключительно из педагогических целей для всех, кто мечтает о подобной карьере, хотел бы выступить с предостережением.

Следующие фразы телеведущего и правда напоминали предостережение:

— Профессия предателя — одна из самых опасных в мире. По статистике, намного более опасная, чем наркокурьер. Очень редко те, кто ее избрали, доживали в спокойствии и умиротворении до почтенных седин.

А вот эта фраза напомнила о судьбе 14 человек, истории загадочных смертей которых снова стали актуальны в Великобритании:

— Алкоголизм и наркомания, стресс, тяжелое нервное расстройство и депрессия — неизбежные профессиональные заболевания предателя.

Как сообщают британские СМИ, 9 марта в город в Солсбери были отправлены 180 военнослужащих, получившие специальную подготовку по программе химзащиты. После госпитализации Скрипаля и его дочери в больницы обратились около 20 местных жителей.