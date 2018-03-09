В Гомеле милиция задержала налетчиков на продуктовый магазин

На мужчин завели уголовное дело по статье «Разбой».

7 марта в милицию поступило сообщение от директора магазина, который находится в областного центра. Трое нетрезвых мужчин похитили четыре бутылки водки в одном из гомельских магазинов в микрорайоне Энергетиков. Работники магазина вместе с охранником решили остановить компанию, сообщается на сайте УВД Гомельского облисполкома.

Охранник смог догнать одного из мужчин и забрал у него бутылку спиртного. Другой налетчик достал из кармана нож и стал угрожать им сотруднику охраны магазина. Увидев нож, охранник не стал рисковать и вызвал милицию.

Компания мужчин, тем временем скрылась.

Оперативники Советского РОВД Гомеля совместно с группой задержания Департамента охраны, установив личности нападавших, спустя 40 минут нашли компанию налетчиков. Троица к тому моменту успела выпить одну бутылку водки.

Задержанными по подозрению в совершении разбойного нападения оказались двое жителей агрогородка Урицкое – неработающий ранее судимый за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, 1980 года рождения и неработающий, 1981 года рождения. Также задержан неработающий, ранее судимый за кражу, гомельчанин, 1986 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РБ (Разбой).

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