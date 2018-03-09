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Общество
09.03.2018
Салiдарнасць
«Под шумок праздников поздравили весь народ очередным подорожанием бензина»

Белорусы отреагировали на новость о возможном подорожании топлива.

10 марта произойдет очередное повышение цен на автомобильное топливо, сообщает TUT.BY. По информации портала, бензин будет стоить на 1 копейку дороже, дизельное топливо прибавит к цене 2 копейки.

Последний раз автомобильное топливо дорожало 7 февраля этого года. В среднем его стоимость выросла на 1,6%. После подорожания АИ-92 будет стоить 1 рубль 22 копейки, АИ-95 — 1 рубль 30 копеек, АИ-98 — 1 рубль 51 копейку, ДТ — 1 рубль 33 копейки.

Семашко: Повышение цен на бензин на 2 копейки положения не исправит

Новость о подорожании, несмотря на его незначительный размер, не вызвала у белорусов большого восторга.

«Если во всем мире цена на топливо колеблется в зависимости от цены на нефть, то у нас она всегда, при любых условиях просто растет!» — возмутился один из участников обсуждения на дискуссионной площадке talks.by.

«Ну так дворцы гимнастики, на которые ни одного рубля из бюджета, отбить нужно», — высказал версию подорожания топлива другой пользователь.

«От, молодца. Под шумок праздников поздравили весь народ очередным подорожанием и бензина, и всех остальных товаров и продуктов, в которые заложена цена топлива», — пишет третий участник обсуждения.

Из комментариев на Onliner.by:

«Сколько можно уже сравнивать цены на топливо с европейскими? Начните со сравнения зарплат! В конце концов, если вы на этих ценах на сырье не можете прибыль получить, то может дело в управленцах?»

«Нефть вроде не дорожает, доллар не растет. Чем сейчас объяснять этот рост цен будут? Ах, да – в Европе цены выше».

«Подняли бы сразу на 15 копеек, а потом заморозили цены на год. А то это как собаке хвост отрезать частями, только много шуму».

 
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