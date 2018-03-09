Вице-премьер Болгарии назвал главу РПЦ «сигаретным партриархом» и «агентом КГБ»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Белорусские спортсмены на открытии Паралимпиады-2018. Фотофакт
Предостережение дня. Ведущий российского Первого канала – об отравлении Скрипаля
В Гомеле милиция задержала налетчиков на продуктовый магазин
Як сельсавет у Магілёўскім раёне паблытаў 100-годдзе БНР з 23 лютага
Лукашенко поздравил Гуцериева
В Бресте празднование 8 марта для бесправника закончилось гибелью в ДТП
Дзе заканчваецца мірны сход і пачынаецца масавае мерапрыемства?
Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом. Что это такое?
Алкаеў марыць вярнуцца ў Беларусь, але пры адной умове. І гэта не адстаўка Лукашэнкі
Трамп принял предложение Ким Чен Ына о совместной встрече
Погода в выходные: по юго-западу воздух прогреется до +8°С
Лукашенко и оппозиционеры в одной футбольной команде. Фотофакт
Итальянскую семейную пару арестовали за сексуальное насилие над белоруской
Женщины перекрыли проспект Независимости. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Стоило в Беларуси появиться где-то деньгам, и вот они уже там»
Саакашвили: «Поляк мне сказал: у нас хуже, чем в Беларуси»
Жесть дня. Водитель государственного автобуса взял в навигаторы пассажира, чтобы не заблудиться
Карбалевич: «Подождем, пока неприятный запах достигнет окрестностей Дроздов»
«Ленинград» представил клип на трасянке: съемки проходили в Минске

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
О чем Венесуэла предупреждает Беларусь
Биатлонист рассказал, что болит у Лукашенко
«Предвыборная кампания в РФ напоминает политическую атмосферу в Германии накануне Второй мировой»
Политика и шпионаж, или Ошибка белорусского резидента
Выходит, «Майбах» дарить по протоколу нельзя, а Баскова с Лепсом – самое то?
Экономист: «В эйфории прошлогодних показателей у властей рождаются розовые мечты»
«Практически каждый министр и глава исполкома имеет свой «золотой рудник»
Олимпийский чемпион, из-за которого сожгли Хатынь
Ермошина рассказала, сколько платит за «коммуналку» и почему не экономит
Киселёв назвал самое страшное оружие против Кремля
Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку
Што вядома пра ахоўніка Лукашэнкі, які стаў міністрам спорту
Как Лукашенко винит правительство в том, чем сам занимался долгие годы
Как «шлюха из Бобруйска» третью неделю держит в тонусе российские медиа
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Белорусский министр опубликовал трогательную фотографию с мамой
Откровенные декольте и смелые вырезы на вечеринке после «Оскара»
Лукашенко вышел на лыжню и назвал Колю «мужиком»
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
Как ОБЭП задерживал директора крупного предприятия
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
09.03.2018
currenttime.tv
Вице-премьер Болгарии назвал главу РПЦ «сигаретным партриархом» и «агентом КГБ»

Скандал разразился из-за критики патриарха Кирилла в адрес болгарского президента. 

Вице-президент Болгарии заявил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл «не является посланником Иисуса Христа» и «известен как сигаретный митрополит», «второразрядный агент советского КГБ».

— Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввёз на 14 миллиардов долларов безакцизных сигарет и на 4 миллиарда долларов вина для нужд церкви. У него есть частный самолёт и вилла в Швейцарии. Его часы стоят 30 тысяч. Кто он? Это не православный священник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость судить, — заявил вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов 7 марта.

С таким заявлением он выступил после того, как российский патриарх раскритиковал президента Болгарии Румена Радева во время празднования 140-летия независимости и освобождения Болгарии от османского ига.

Кирилл обратил внимание, что произнося торжественную речь, Радев выразил признательность не только русским, но и другим народам Российской империи, воевавшим в составе ее армии: украинцам, белорусам, полякам, румынам, латышам, финнам, сербам и черногорцам.

В ответ патриарх заявил, что Болгарию освободила Россия, а не Польша, Литва или другие страны, и что ему «трудно слышать» об участии других стран в освобождении страны.

— Еще раз вам хочу очень ясно сказать, что Болгарию освободила Россия. Не Польша, не Литва, не другие страны. Хочу откровенно сказать, что для меня трудно было слышать все эти ссылки на участие других стран в освобождении Болгарии. Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решение о начале войны с османской Турцией. Мы — за историческую правду, господин президент. Мы эту историческую правду завоевали своей кровью, — заявил патриарх Московский и всея Руси.

3 марта Болгария отмечает День освобождения страны от османского ига. В 1878 году по итогам русско-турецкой войны в этот день был подписан Сан-Стефанский мир. Согласно нему, Болгария вышла из состава Османской империи, став независимым государством.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:153)
Главное
Вице-премьер Болгарии назвал главу РПЦ «сигаретным партриархом» и «агентом КГБ»
В Лондоне требуют расследовать 14 загадочных смертей
Прощание с СССР и интернет: что меняет смена поколений
Солонин: «Грозить Америке – дело милое, духоподъемное и совершенно безопасное»
Азаренко вернулась. И как!
Как государство может поддержать не на бумаге самых бедных белорусов
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY