В Лондоне требуют расследовать 14 загадочных смертей

Депутаты британского парламента требуют от главы министерства внутренних дел Амбер Радд, созвавшей в среду совещание чрезвычайного комитета COBRA в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, провести тщательное расследование 14 неожиданных или подозрительных смертей, произошедших на территории Британии в последние годы.

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Глава парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер в обращении к главе МВД призывает поручить Национальному криминальному агентству Британии расследование 14 смертельных случаев, которые британская полиция не сочла подозрительными, но которые, насколько известно, спецслужбы США считают потенциально связанными с российским государством.

О подозрительных смертях 14 человек, которые упоминает в своем обращении Купер, говорилось в нескольких частях расследования издания BuzzFeed, вышедшего летом прошлого года.

Большинство погибших были так или иначе связаны с бизнесменом Борисом Березовским (сам он также в списке) или бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, умершим в Лондоне в 2006 году в результате отравления полонием.

Авторы расследования пришли к выводу, что к этим смертям могли быть причастны российские спецслужбы или мафиозные группировки, а британская полиция признала их самоубийством или несчастным случаем, чтобы не ссориться с Россией.

Мэтью Панчер

Дата смерти: 4 мая 2016 года

Эксперт по радиации Мэтью Панчер работал в британском агентстве по охране здоровья и был одним из экспертов по делу Литвиненко – оценивал уровень радиоактивного заражения его останков.

В конце 2015 года Панчер поехал в Россию изучать воздействие радиации на атомном объекте «Маяк» в Челябинской области, а когда вернулся, впал в депрессию. По словам родственников, он потерял интерес ко всему и говорил, что его могут отправить в тюрьму из-за допущенной им математической ошибки.

В мае 2016 года тело Панчера со множественными ножевыми ранениями было обнаружено на кухне его дома в Оксфорде. По заключению полиции и коронера, смерть Панчера была признана самоубийством.

Опрошенные корреспондентами BuzzFeed родственники и друзья Панчера (восемь человек) заявили, что не верят в версию о суициде.

Патологоанатом Николас Хант заявил изданию, что на руках Панчера были поверхностные раны, которые он мог получить, защищаясь от возможного убийцы. Однако полиция не нашла доказательств того, что в доме был посторонний, отмечал BuzzFeed.

Бывший офицер Скотленд-Ярда в беседе с журналистами, в свою очередь, предположил, что депрессия Панчера могла быть вызвана искусственно – с помощью химических препаратов.

Скот Янг

Дата смерти: 8 декабря 2014 года

Скот Янг с подругой Ноэль Рено в апреле 2013 года. Фото Getty Images

Британский бизнесмен Скот Янг, имевший девелоперский бизнес в России, как писал BuzzFeed, был одним из элементов узкой сети партнеров, которые помогли бежавшему в Британию Борису Березовскому вывести деньги через офшорные трасты и служили прикрытием для его сделок в Лондоне и Москве.

На протяжении нескольких лет Янг якобы говорил друзьям, родственникам и полиции, что на него охотится «команда русских киллеров» – с тех пор, как его финансовое состояние в одночасье испарилось в процессе сделки с московской недвижимостью.

Кроме того, по данным BuzzFeed, незадолго до смерти он даже обратился за защитой к одной из местных криминальных группировок.

8 декабря 2014 года Янг выпал из окна квартиры своей подруги Ноэль Рено, расположенной на четвертом этаже дома в центре Лондона. Его безжизненное тело нашли нанизанным на штыри металлической ограды здания. В полиции заявили, что не рассматривают смерть Янга как подозрительную.

Однако родственники Янга заявили BuzzFeed, что некоторые обстоятельства его гибели могут указывать на постороннее вмешательство. Например, все камеры уличного наблюдения в момент его смерти были направлены в другую сторону.

Источники издания в американских спецслужбах заявили, что уведомляли МИ-6 о том, что смерть Янга может быть связана с Россией.

Пол Касл, Робби Кертис и Джонни Эличаофф

Даты смерти: ноябрь 2010 – ноябрь 2014 года

Еще трое погибших – Пол Касл, Робби Кертис и Джонни Эличаофф – были друзьями и деловыми партнерами Скота Янга.

Касл умер в ноябре 2010 года, Кертис – в декабре 2012 года, а Эличаофф – в ноябре 2014 года. Все они, по версии следствия, покончили с собой.

Друзья торговцев недвижимостью Касла и Кертиса сказали BuzzFeed, что они нарвались на неприятности, совершая рискованные сделки с «гангстерами, связанными с русской мафией».

Бывший менеджер группы Tears for Fears бизнесмен Эличаофф покончил с собой, после того как потерял все сбережения в неудачной нефтяной сделке.

По словам неназванных американских чиновников, с которыми беседовал BuzzFeed, британские спецслужбы запрашивали у них информацию о связи смертей Касла, Кертиса и Эличаоффа с Россией.

Борис Березовский

Дата смерти: 23 марта 2013 года

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Известный предприниматель Борис Березовский был одним из крупнейших бизнесменов России в 1990-е годы и играл тогда активную политическую роль.

В 1996 году он активно участвовал в президентской кампании Бориса Ельцина, а потом – в кампании по избранию президентом Владимира Путина.

Однако летом 2000 года в знак несогласия с политикой Путина он отказался от мандата депутата Гоcдумы, а осенью под давлением Кремля уехал из России.

В 2003 году Березовский получил политическое убежище в Великобритании. В России бизнесмен был заочно признан виновным в мошенничестве и отмывании денег и приговорен к лишению свободы на 13 лет.

Путин рассказывал, что Березовский писал ему письма с просьбой простить его и разрешить ему вернуться в Россию.

23 марта 2013 года тело 67-летнего опального олигарха обнаружил в доме его бывшей жены в графстве Беркшир его охранник, которому пришлось выламывать дверь ванной.

Практически сразу британская полиция, расследующая обстоятельства смерти Березовского, заявила, что у нее нет оснований подозревать участие какой-либо третьей стороны в его смерти.

Однако обстоятельства смерти Березовского до сих пор неясны, а имеющаяся в распоряжении публики информация противоречива и изобилует белыми пятнами. В марте 2014 года коронер вынес открытый вердикт, заключив, что причину смерти окончательно установить невозможно.

Александр Перепиличный

Дата смерти: 10 ноября 2012 года

Российский бизнесмен Александр Перепиличный попросил убежища в Великобритании в 2009 году, после того как дал показания против ряда московских предпринимателей, бывших ранее его деловыми партнерами, в рамках дела о крупных налоговых махинациях.

Перепиличный был информатором фонда Hermitage Capital по делу о смерти в московском СИЗО аудитора Сергея Магнитского, расследовавшего хищения из российской казны.

Незадолго до смерти Перепиличный начал помогать швейцарской прокуратуре в расследовании дела о происхождении миллионов евро, переведенных из России на счета в швейцарских банках.

В России самого Перепиличного считали подозреваемым в отмывании денег и превышении полномочий.

В ноябре 2012 года тело Перепиличного было обнаружено неподалеку от арендованного им дома в графстве Суррей. Бизнесмен вышел на пробежку, неожиданно упал и умер.

Патологоанатомы несколько раз безуспешно пытались установить причины смерти российского предпринимателя. Полиция графства Суррей смерть Перепиличного подозрительной не посчитала.

В июне 2017 года эксперты по ядам на дознании в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли заявили, что исключать злой умысел в смерти Перепиличного нельзя.

Проведя дополнительные анализы эксперты обнаружили в организме 44-летнего бизнесмена следы, которые могут указывать на отравление редким ядом, производимым из растения Gelsemium Elegans.

Гельземий, произрастающий в Китае и Юго-Восточной Азии, известен под названием «разбиватель сердец», поскольку сок его листьев при употреблении внутрь может вызывать сердечный приступ.

«Перепиличный или умер в результате аритмии или сердечного приступа, или же был отравлен», – заявил токсиколог Пол Райс.

Известно, что в день смерти Перепиличный вернулся из короткой поездки в Париж, где встречался с украинским дизайнером Эльмирой Медынской.

Медынска, с которой удалось поговорить Buzzfeed, рассказала, что Перепиличный заметно нервничал – у него тряслись руки, он много пил. Британская полиция Медынску не допросила.

Гарет Уильямс

Дата смерти: 16 августа 2010 года

Специалист из Британского центра правительственной связи (GCHQ) Гарет Уильямс за несколько месяцев до смерти был прикомандирован к МИ-6.

По словам двух высокопоставленных источников BuzzFeed в британской полиции, часть его работы фокусировалась на России. По словам другого источника, Уильямс помогал Агентству национальной безопасности (АНБ) США отслеживать международные маршруты отмывания денег, используемые организованными преступными группами, в том числе базирующимися в Москве мафиозными ячейками.

Обнаженное тело Уильямса было обнаружено в закрытой спортивной сумке в ванной его лондонской квартиры. По версии британских следователей, Уильямс сам залез в сумку с целью получения сексуального наслаждения, но не смог из нее выбраться и задохнулся.

Изучив содержимое компьютера Уильямса, следователи пришли к выводу, что он увлекался бондажом и трансвестизмом. В его квартире хранилась коллекция женской дизайнерской одежды, парики и декоративная косметика.

Независимый коронер в отчете отметила, что смерть Уильямса могла произойти при «преступном посредничестве». Как заявил BuzzFeed высокопоставленный сотрудник МИ-6, работавший в ведомстве на момент смерти Уильямса, это заключение было не тем, чего хотело правительство, поскольку в нем содержалось предположение о существовании некоего заговора.

BuzzFeed также обратил внимание на то, что несмотря на летнюю погоду в квартире Уильямса было включено отопление. Инспектор в отставке Колин Саттон в беседе с изданием предположил, что оно было включено кем-то специально – чтобы ускорить процесс разложения тела и скрыть улики.

Кроме того, издание подчеркивало, что полиция не нашла отпечатков пальцев или следов ДНК Уильямса на сумке и замке, а ключ от него лежал под его телом.

По мнению Саттона, кто-то «поработал» на месте преступления: стер отпечатки пальцев и следы ДНК, уничтожил улики и оставил подложные доказательства.

Бадри Патаркацишвили

Дата смерти: 12 февраля 2008 года

Патаркацишвили умер спустя месяц после участия в выборах президента Грузии. Фото Getty Images

Грузинский бизнесмен Бадри Патаркацишвили был деловым партнером и ближайшим соратником Бориса Березовского.

До 2001 года Патаркацишвили занимался бизнесом в России, в 1995-2001 годах занимал руководящие должности на телеканалах ОРТ и ТВ-6.

В июле 2001 года генпрокуратура России обвинила его в организации побега из-под стражи бывшего первого заместителя генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова.

Патаркацишвили уехал в Грузию и был объявлен российскими властями в международный розыск. Россия несколько раз безуспешно пыталась добиться от Грузии его выдачи.

В январе 2008 года Патаркацишвили принял участие в выборах президента Грузии, на которых занял третье место. В феврале того же года он скончался от сердечного приступа в своем доме в пригороде Лондона.

Юрий Голубев

Дата смерти:7 января 2007 года

Юрий Голубев был одним из основателей нефтяной компании ЮКОС и самых давних партнеров Михаила Ходорковского. Фото ТАСС

С 2000 по 2005 год Голубев входил в совет директоров ЮКОСа. Летом 2003 года короткое время возглавлял Group Menatep.

После вынесения приговоров Ходорковскому и Платону Лебедеву он переехал в Британию. В январе 2007 года был найден мертвым в своей лондонской квартире.

Среди возможных причин смерти Голубева называли сердечный приступ. В Скотланд-Ярде заявили, что не видят оснований считать его смерть подозрительной.

BuzzFeed со ссылкой на сотрудников разведслужб США писал, что британские спецслужбы тайно запросили американских коллег об информации, связывающей смерть Голубева и Патаркацишвили с Россией.

Дэниел Макгрори

Дата смерти: 20 февраля 2007 года

Журналист The Times Дэниел Макгрори, много и подробно писавший о смерти Литвиненко, умер за пять дней до выхода в эфир документального фильма о деле бывшего сотрудника ФСБ со своим участием.

Еще один человек, принявший участие в этом фильме, американский консультант по вопросам безопасности Пол Джойал подвергся нападению возле своего дома вскоре после показа фильма. Двое неизвестных открыли по нему огонь, однако Джойал выжил.

Семья Макгрори уверена, что он умер от естественных причин. Родственники рассказали BuzzFeed, что в результате вскрытия обнаружилось, что у него произошло кровоизлияние в мозг из-за увеличенного сердца.

В то же время четыре источника в американских спецслужбах сообщили BuzzFeed, что британские контрразведчики решили пристальнее взглянуть на дело Макгрори, запросив у американских разведслужб информацию о его смерти Макгрори в контексте заказного убийства.

Игорь Пономарев

Дата смерти: 30 октября 2006 года

Постоянный представитель России в Международной морской организации (IMO) Игорь Пономарев умер в Лондоне накануне запланированной встречи с Александром Литвиненко и Марио Скарамеллой, который расследовал коррупционные связи между российскими спецслужбами и итальянскими политиками.

Пономареву внезапно стало плохо, когда он был в опере. По свидетельствам очевидцев, перед смертью Пономарев жаловался на сильную жажду и выпил несколько литров воды.

Как отмечали эксперты-токсикологи, сильная жажда является одним из симптомов отравления таллием – поначалу предполагали, что именно этим ядовитым веществом был отравлен Литвиненко.

Официальной причиной смерти дипломата был назван инфаркт, тело в срочном порядке доставили в Россию.

BuzzFeed со ссылкой на четырех высокопоставленных источников в разведке писал, что у американских спецслужб есть информации о том, что Пономарев был убит.

Стивен Кертис

Дата смерти: 3 марта 2004 года

Британский поверенный Стивен Кертис, как писал BuzzFeed, помог Березовскому и Патаркацишвили вывести из России в Великобританию миллиард фунтов. Он вложил их в траст New World Value Fund и получил 18 млн долларов комиссионных.

По данным издания, перед тем, как частный вертолет Кертиса потерпел катастрофу, ему поступали угрозы убийством.

Стивен Мосс

Дата смерти: 22 сентября 2003 года

Юрист Стивен Мосс был нанят Березовским и Патаркацишвили для сделки по Devonia. Мосс скончался от сердечного приступа в возрасте 46 лет.

«Хотя публично заявлялось, что смерть Кёртиса и Мосса не вызывает подозрений, а жена Мосса считает, что он умер своей смертью, теперь BuzzFeed может объявить, что МИ-5 затребовала от разведки США данные относительно подозрений, что оба юриста были убиты», – говорилось в материалах онлайн-издания.