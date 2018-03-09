Лукашенко поздравил Гуцериева

Александр Лукашенко поздравил председателя совета директоров АО «Промышленно-финансовая группа САФМАР», председателя совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Михаила Гуцериева с 60-летием.

— Благодаря энергии, целеустремленности, богатому опыту Вам удалось добиться успехов в многочисленных начинаниях, воплотить в жизнь предпринимательский и творческий таланты. Высоко ценю Ваши личные, профессиональные и деловые качества и всегда с большим вниманием отношусь к проектам, которые Вы реализуете, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко выразил уверенность, что «работа Михаила Гуцериева в Беларуси и впредь будет являться примером успешного двустороннего сотрудничества и взаимовыгодных инвестиций».

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