Азаренко вернулась. И как!

В Индиан-Уэллсе стартовал один из самых престижных турниров Women's Tennis Association с призовым фондом 8 миллионов долларов. Одним из примечательных моментов этого «мастерса» стало возвращение Виктории Азаренко после восьмимесячного перерыва.

Но прежде на калифорнийские корты вышли еще две белоруски.

Арина Соболенко (63-я позиция в мировом рейтинге) нанесла поражение выступающей под американским флагом Варваре Лепченко (66) – 7:5, 6:1.

Куда сложнее пришлось Александр Саснович (49). Поединок ныне первой ракетки Беларуси с полькой Магдой Линнетт вышел чрезвычайно упорным. Саша уступила в первом сете, но затем сумела переломить ход матча – 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

И, наконец, настал черед Виктории Азаренко. Из-за продолжительной паузы, связанной с судебным разбирательством за право опеки над сыном Лео (бывший бойфренд белоруски пытается забрать ребенка себе), некогда первая ракетка мира опустилась в рейтинге WTA на 204-ю строку. Соперницей нашей землячки уже в первом круге стала британка Хизер Уотсон (53), считающаяся крепким середняком.

Заметно похудевшая Виктория в эффектном розовом наряде стартовала очень бодро – 5:1. Но затем Азаренко отдала три гейма и растеряла практически всё преимущество. Впрочем, белоруска вовремя спохватилась и благодаря очередному брейку выиграла первый сет.

Во втором всё тоже начиналось прекрасно для Азаренко – 3:0. Затем игра выровнялась, а ключевой момент случился при счете 4:2 на подаче белоруски. Этот гейм длился 16 минут 55 секунд! Некоторые сеты бывают короче. Семь раз Хизер была в одном розыгрыше от победы в гейме, и семь раз Виктория отыгрывала брейк-пойнты. Впечатляющая психологическая устойчивость, особенно после огромного перерыва! И в итоге Азаренко дожала соперницу в этом гейме.

Остальное уже было делом техники. Белоруска одержала победу – 6:4, 6:2 – и идет дальше.

— Когда я выходила на корт, у меня почти навернулись слезы. Но я должна была их сдержать, ведь впереди был матч, — сказала Виктория Азаренко. — Это невероятное чувство — вернуться на корт и играть. Я уже и забыла, что это значит…

Уже в 1/32 финала всех наших девушек ждут чрезвычайно сложные соперницы. Арина Соболенко сразится с россиянкой Светланой Кузнецовой (18). Александре Саснович досталась эстонка Анетт Контавейт (28). А Виктория Азаренко померяется силами с американкой Слоан Стивенс (13).

Примечательно, что эти теннисистки сойдутся на кортах Индиан-Уэллса дважды. Соскучившаяся по игре Виктория Азаренко заявилась в парные соревнования, где объединит усилия с Ариной Соболенко. И в первом же круге нашему тандему будет противостоять заокеанский дуэт Слоан Стивенс – Эжени Бушар.

Забавная деталь: и американка, и канадка снялись для самого знаменитого каталога купальников в мире – Sports Illustrated Swimsuit 2018. На пляжах и Стивенс, и Бушар выглядели довольно эффектно. Как-то будет на корте?