«Стараюсь не нарушать приличий». Зачем минчанка садится на шпагат в общественных местах

«В конце марта мне будет 31 год», — прямо отвечает на вопрос о возрасте Ольга Железняк. В будни мама двухлетнего сына ведет занятия в студии гибкости, а по выходным — свой инстаграм, где демонстрирует завидную растяжку в общественных местах.

«Стараюсь соблюдать приличия»

На посвященный гибкости и Минску инстаграм Ольгу вдохновили снимки из других городов. Стало интересно: а что, если повторить у нас?

— Очень страшно было в первый раз. Я же стеснялась, — объясняет Оля, которая только на фото выглядит девушкой без комплексов. — Да и физически тяжело: на тренировке можно хотя бы разогреться. Но я пару раз попробовала и втянулась.

Фото instagram.com/ola_stretch

Летние прогулки по городу Ольга превратила в поиск вдохновляющих на гибкость мест. Грациозно тянула ногу на ступеньках Дворца Республики, демонстрировала растяжку на Октябрьской улице, гордо садилась в шпагате на ступеньках Оперного театра. Первое время дожидалась, пока поблизости никого не будет. Бросала позировать, если посторонние включали камеру. Потом привыкла.

Фото instagram.com/ola_stretch

— Пока мы делали снимки у Оперного, параллельно меня фотографировала китаянка. Еще спросила, не балерина ли я, — смеется Оля. — Ну круто! Правда, если учесть, что я и рядом не стояла с балеринами.

Больше всего стресса и адреналина Ольга получила, пока фотографировалась в метро. В один из августовских вечеров, когда метрополитен вот-вот должен был закрыться, она с подругой зашла на конечную станцию, дождалась последнего поезда — и устроила маленькую фотосессию.

Фото instagram.com/ola_stretch

— Помню, очень не хотелось, чтобы нас заметили или даже задержали, — все-таки взрослые девушки. Вагон поначалу был пустым, но на одной из станций зашли двое пьяных парней. Сели как раз напротив нас, начали пошло комментировать. Было очень неприятно.

Тогда Ольге казалось: несколько снимков получились так быстро, что акробатических упражнений в вагоне никто и не заметил. Но на следующий день в твиттере подруге попалось на глаза фото: Олю сфотографировали через стекло соседнего вагона.

Фото instagram.com/ola_stretch

— Нет, я знаю, что в метро устраивать такое нельзя, — немножко оправдывается акробатка. — Но меня привлекает контраст общественного места и спортивного действия. Публичное место не предполагает подготовки, все происходит спонтанно, и от этого сильнее контакт с собой.

Ольга подчеркивает, что старается соблюдать все приличия и не делать ничего некультурного. В метро на сиденья не становилась, чтобы не пачкать. И отказывается от своих задумок, когда шпагат ранит чье-то чувство прекрасного.

Фото instagram.com/ola_stretch

— Хотела сфотографироваться в Dana Mall, но сотрудницы сказали: «Лучше не надо». Без разрешения демонстрировать растяжку не стала.

Вы уже догадались, как Оля отнеслась к истории самого известного шпагата в минском метро: на поручнях, в полном вагоне.

— Вот это уже нарушение порядка, комфорта людей. С грязной обувью у кого-то над головами лезть… Я знаю, когда людей вокруг много, обязательно будет кто-то недовольный.

Фото Артема Смоляк-Сушицкого

К счастью, в Ольгином случае пьяные парни из метро были единственными, кто отпускал нелестные реплики в ее адрес. Обычно случайные прохожие говорят что-то вроде: «Круто, молодец!» — и достают телефон.

«До пяти месяцев беременности я тренировалась на пилоне»

Ольга вовсе не профессиональная спортсменка. После школы поступила в колледж по специальности «портной», шила женское белье на предприятии.

— Работа портнихой — не мое, я поняла это еще в колледже. Но пути назад не было: бросила, пришлось бы выплачивать деньги за учебу. Так что я отучилась и отработала, — вспоминает минчанка.

После были тренерские курсы при академии физвоспитания. Работа в двух местах: в тренажерном зале и на теннисных кортах.

— Начала заниматься поул-дэнсом, но не хватало растяжки. И я бросила работу, чтобы посвящать все время пилону. Подработки хватало на то, чтобы купить безлимитный абонемент, в остальном поддерживал парень.

Заниматься растяжкой оказалось даже интереснее, чем танцевать поул-дэнс. Оля дважды выступила на соревнованиях по поул-дэнсу, стала тренером по стретчингу, а потом забеременела.

— До пяти месяцев тренировалась на пилоне сама, до семи — еще вела уроки как преподаватель. Как регировали врачи? Ну, я им вскользь обмолвилась о тренировках, но когда услышала категорическое «нет», решила не говорить. Полагалась на ощущения своего организма, и все правильно сделала. Самых лучших своих показателей в плане растяжки достигла во время беременности. И после рождения сына они никуда не ушли.

Сейчас у молодой мамы — своя студия гибкости для взрослых. Редко, но записываются в ученики мужчины. Свой интерес к растяжке объясняют увлечением боевыми искусствами вроде тайского бокса. Но иногда приходят ради интереса.

— Один парень тренировался с нами все лето. На шпагат хотел сесть «для себя». У него практически получилось, и он бросил заниматься, — вспоминает тренер.

Если и вы мечтаете о гибкости, то знайте: по мнению Ольги, шансы на шпагат есть почти у любого.

— Взрослому с нуля можно добиться такого месяцев за шесть регулярной нагрузки: по три тренировки в неделю. Да, способности у всех разные — но за свою практику я встречала только пару человек, которым сесть на шпагат просто не дано.

«Я не выпендриваюсь на публику»

Фото www.instagram.com/ola_stretch

Пока на улице то снег, то слякоть, с городскими снимками в инстаграм Оля притормозила. Фотографируется за городом, преодолевает страх холода.

— Первый раз, когда сама села на шпагат в мороз, чуть не заболела. Но постепенно тело научилось расслабляться.

Из планов на будущее — акробатка мечтает повторить фотосессию в метро.

Фото instagram.com/ola_stretch

— Когда начинала, не слишком внимательно подходила к вопросам постановки кадра, выбора одежды. Сил хватало, чтобы быстренько сфотографироваться, и все. Несколько снимков в метро испортила свободная кофта: я сделала прогиб, она сползла на лицо. Или надевала темные лосины для фото в лесу — и ноги на снимке не отличить от деревьев. Самое обидное, когда понимаешь: у тебя сил, способностей хватит на одну, две позы крутых, а фото не успевает поймать баланс.

Фото instagram.com/ola_stretch

Еще Ольге хотелось бы сесть на шпагат в библиотеке, музее и театре — главное, чтобы разрешили.

— Ольга, а кто вас фотографирует?

— Иногда подруга, иногда муж. Он изначально был не против моего хобби. А потом еще увидел, что я не выпендриваюсь на публику, не ищу почитателей со стороны. То, что я делаю, вдохновляет не только моих учеников. В инстаграме часто пишут незнакомцы: спасибо за мотивацию. Обычно имеют в виду не растяжку, а занятия чем-то новым. Расширение собственных границ возможного, — вот то, чего мы так боимся.