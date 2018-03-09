В Бресте празднование 8 марта для бесправника закончилось гибелью в ДТП

32-летний брестчанин врезался на авто в столб.

ДТП произошло в Бресте 8 марта 2018 года, около 13:20 часов на въезде в город со стороны Минска, сообщает gaibrest.by.

Как сообщают в брестской ГАИ, 32-летний брестчанин не справился с управлением и врезался в ограждение, затем его «Фольксваген Венто» отбросило в световую опору, после чего автомобиль вынесло в придорожный кювет.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия.

По предварительной информации, на момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В 2011-м он был лишен права управления авто за вождение в нетрезвом состоянии.