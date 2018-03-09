Как государство может поддержать не на бумаге самых бедных белорусов

Со следующего года в Казахстане людям с низкой оплатой труда снизят подоходный налог до 1%. Это коснется 2 миллионов жителей страны. А на что может рассчитывать бедный в Беларуси?

− Необходимо, чтобы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда. В результате у не менее одной трети наемных работников страны - это более двух миллионов человек - вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей, − объяснил такую инициативу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В Беларуси за чертой бедности живет больше, чем полмиллиона человек. Это почти 6% населения.

Больше всего проблемы низкого заработка и бедности касаются жителей деревень и небольших городов, тех, кто занят на низкооплачиваемых работах, работает неполный день, а также семей с детьми, неполных семей и тех, в которых кто-то из родителей – безработный.

Теоретически система поддержки малоимущих граждан в Беларуси достаточно развита, считает экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

Есть в стране инструменты поддержки бедных слоев населения, похожие на выдвинутую инициативу для Казахстана. Они позволяют «экономить» на налогах.

Продолжение статьи читайте здесь.